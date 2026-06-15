Hırvatistan’da yolcu gemisi ile yelkenli tekne çarpıştı: 3 ölü, 1 kişi aranıyor

Hırvatistan’ın Split kenti açıklarında Solta ile Brac adaları arasında 118 yolcu ve 7 mürettebat ile seyreden yerel bir işletmeye ait yolcu gemisi ile Çekya vatandaşı 8 kişiyi taşıyan Fransız bayraklı bir yelkenli teknenin dün öğle saatlerinde çarpıştığı bildirildi.

Kaza sonucu yelkenli teknenin battığı ve teknedeki 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Teknede bulunan bir kişiden ise haber alınamadığı bilgisi paylaşıldı.

Teknede yer alan ve kazada yaralanan 4 Çekya vatandaşının ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve Split şehrinde tedavi altına alındıkları kaydedildi.