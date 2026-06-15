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Hırvatistan’da yolcu gemisi ile yelkenli tekne çarpıştı: 3 ölü, 1 kişi aranıyor

Hırvatistan’ın Split kenti açıklarında Solta ve Brac adaları arasında yolcu gemisi ile yelkenli teknenin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu.

Haber Merkezi
DHA
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Hırvatistan’da yolcu gemisi ile yelkenli tekne çarpıştı: 3 ölü, 1 kişi aranıyor
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Hırvatistan’ın Split kenti açıklarında Solta ile Brac adaları arasında 118 yolcu ve 7 mürettebat ile seyreden yerel bir işletmeye ait yolcu gemisi ile Çekya vatandaşı 8 kişiyi taşıyan Fransız bayraklı bir yelkenli teknenin dün öğle saatlerinde çarpıştığı bildirildi.

Kaza sonucu yelkenli teknenin battığı ve teknedeki 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Teknede bulunan bir kişiden ise haber alınamadığı bilgisi paylaşıldı.

Teknede yer alan ve kazada yaralanan 4 Çekya vatandaşının ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve Split şehrinde tedavi altına alındıkları kaydedildi.

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