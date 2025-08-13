  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Hız yapan iş insanına rekor trafik cezası: Tam 4.4 milyon TL...
Takip Et

Hız yapan iş insanına rekor trafik cezası: Tam 4.4 milyon TL...

İsviçre'nin Lozan kentinde hız sınırının 50 kilometre olduğu yolda 77 kilometre hız yapan iş insanına 4.4 milyon TL'lik para cezası geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hız yapan iş insanına rekor trafik cezası: Tam 4.4 milyon TL...
Takip Et

İsviçre'nin Lozan kentinde 50 kilometrelik hız sınırının olduğu caddeden 77 kilometre hızla gittiği tespit edilen milyoner iş insanına dudak uçuklatan trafik cezası kesildi.

Hız yapan kişi, ülkenin en zengin 300 insanından biri

İsviçre yasalarına göre trafikte verilen cezalar kişinin gelirine ve servetine göre belirlenirken İsviçre merkezli 24 heures gazetesi, hız yapan kişinin ülkenin en zengin 300 insanından biri olduğunu aktardı.

Nefes'in haberine göre, ismi açıklanmayan adamın servetinin boyutuna göre yaklaşık 95 bin Euro para cezası alacağı belirtildi.

Öte yandan İsviçre yasalarına göre iş insanı 3 yıl içerisinde yine aynı ihlali yaparsa bu parayı ödeyecek. Fakat 20 yıldır İsviçre'de yaşayan adamın 10.000 İsviçre Frangı (yaklaşık 500 bin TL) ödemesine hükmedildi.

Endonezya'da Semeru ve Lewotobi Laki-Laki yanardağlarında patlama gerçekleştiEndonezya'da Semeru ve Lewotobi Laki-Laki yanardağlarında patlama gerçekleştiDünya
Darüşşafaka, İstanbul Maratonu'nda eğitime destek olmaya çağırıyorDarüşşafaka, İstanbul Maratonu'nda eğitime destek olmaya çağırıyorEğitim

 

Dünya
Fransa'da İsrailli uçuş ekibi ile telsiz konuşmasında "Özgür Filistin" diyen görevli işten uzaklaştırıldı
Telsiz konuşmasında "Özgür Filistin" diyen görevli işten uzaklaştı
Dünyaca ünlü tatil beldelerinde lüks otellere siber saldırı: Binlerce turistin kimlik bilgileri çalındı
Ünlü tatil beldelerinde lüks otellere siber saldırı: Binlerce turistin bilgileri çalındı
Gazze’de can kaybı 61 bin 722’ye yükseldi
Gazze’de can kaybı 61 bin 722’ye yükseldi
Yunanistan'dan İsraillileri taşıyan gemiye protesto!
Yunanistan'dan İsraillileri taşıyan gemiye protesto!
Endonezya'da Semeru ve Lewotobi Laki-Laki yanardağlarında patlama gerçekleşti
Endonezya'da Semeru ve Lewotobi Laki-Laki yanardağlarında patlama gerçekleşti
Milyarder iş insanı arı yutup öldü: Ailesi servet kavgasına düştü
Milyarder arı yutup öldü: Ailesi servet kavgasına düştü