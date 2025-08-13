Hız yapan iş insanına rekor trafik cezası: Tam 4.4 milyon TL...

İsviçre'nin Lozan kentinde 50 kilometrelik hız sınırının olduğu caddeden 77 kilometre hızla gittiği tespit edilen milyoner iş insanına dudak uçuklatan trafik cezası kesildi.

Hız yapan kişi, ülkenin en zengin 300 insanından biri

İsviçre yasalarına göre trafikte verilen cezalar kişinin gelirine ve servetine göre belirlenirken İsviçre merkezli 24 heures gazetesi, hız yapan kişinin ülkenin en zengin 300 insanından biri olduğunu aktardı.

Nefes'in haberine göre, ismi açıklanmayan adamın servetinin boyutuna göre yaklaşık 95 bin Euro para cezası alacağı belirtildi.

Öte yandan İsviçre yasalarına göre iş insanı 3 yıl içerisinde yine aynı ihlali yaparsa bu parayı ödeyecek. Fakat 20 yıldır İsviçre'de yaşayan adamın 10.000 İsviçre Frangı (yaklaşık 500 bin TL) ödemesine hükmedildi.