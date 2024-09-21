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Hizbullah'ın üst düzey komutanı İbrahim Akil öldü

Hizbullah, İsrail saldırısında üst düzey komutanı İbrahim Akil'in öldüğünü doğruladı.

Haber Merkezi
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Hizbullah'ın üst düzey komutanı İbrahim Akil öldü
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Lübnan'daki Hizbullah örgütü, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıda komutanlarından İbrahim Akil'in öldüğünü doğruladı.

Hizbullah'ın açıklamasında, örgütün "üst düzey liderlerinden" olduğu belirtilen Akil'in ölümüne ilişkin başka bir bilgi verilmedi.

İbrahim Akil kimdir?

Hizbullah'ın silahlı kuvvetlerinin ikinci komutanı olan Akil'in öldürülmesi örgüte vurulacak bir başka büyük darbe oldu. ABD'li yetkililere göre "Tahsin" olarak da tanınan İbrahim Akil, Hizbullah'ın en üst düzey askeri biriminde görev yapıyordu.

Akil ABD'de, 1983 yılında Beyrut'taki ABD Büyükelçiliği'ne düzenlenen ve 63 kişinin ölümüne yol açan bombalı saldırı ile 241 ABD personelinin ölümüne yol açan ABD Deniz Piyadeleri kışlası saldırılarındaki rolü nedeniyle aranıyordu.

Saldırılar, Akil'in üst düzey üyesi olduğu bir Hizbullah hücresi olan "İslami Cihad Örgütü" tarafından üstlenilmişti.

ABD'li yetkililere göre Akil 1980'lerde Amerikalı ve Alman esirlerin kaçırılması planını da yönetti.

Rıdvan Gücü, Hizbullah'ın İsrail ile sınır ötesi çatışmalarında ön saflarda yer alıyor.

İsrail gazetesi Haaretz'e göre İbrahim Akil Salı günü meydana gelen çağrı cihazı patlamaları sırasında yaralandı ve Cuma günü erken saatlerde hastaneden taburcu edildi.

Ne olmuştu?

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda en az 14 kişi öldü, 66 kişi yaralanmıştı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bombardımanda Hizbullah’ın "Rıdvan" biriminin komutanlarından İbrahim Akil'in hedef alındığı ve Akil'le birlikte başka yöneticilerin de öldürüldüğü iddia edilmişti. 

Akil, ABD Beyrut Büyükelçiliği'nin 1983 yılında bombalanmasıyla ilişkili olduğu iddiasıyla ABD tarafından arananlar listesinde yer alıyor.

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