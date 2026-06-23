Hizbullah duyurdu: İsrail ateşkesi ihlal etti

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Yukarı Nebatiye beldesinin Deyr Mahallesi'nde yol açma çalışmaları sırasında iş makinesinin yakınında bulunan kişilere İsrail askerleri tarafından ateş açıldı. Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı.

Hizbullah ise saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin yerel saatle 11.30’da Deyr Mahallesi'nde yol açma ve enkaz kaldırma çalışması yürüten kişilere makineli silahlarla ateş açtığını belirtti.

"Ateşkesin açık bir ihlali"

Açıklamada, saldırının Hizbullah’ın bugüne kadar bağlı kaldığı ateşkesin açık bir ihlali olduğu ifade edildi. Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada saldırı üstlenilirken, ateş açılan kişilerin silahlı olduğu iddia edildi. Olayın Ali el-Tahir tepesi bölgesinde yaşandığı belirtilen açıklamada, "acil tehditlere karşı" saldırıların devam edeceği tehdidinde bulunuldu.

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesini içeriyordu.