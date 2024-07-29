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Hizbullah, füze ve roketlerle İsrail askeri üslerine saldırdı

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ordusunun sınır hattında yer alan 3 askeri üssüne saldırılar düzenlediğini duyurdu. Saldırıda güdümlü füze, katyuşa roketleri ve uygun silahlar kullanıldı.

Haber Merkezi
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Hizbullah, füze ve roketlerle İsrail askeri üslerine saldırdı
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Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ordusunun sınır hattında yer alan 3 askeri üssüne saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah, resmi Telegram hesabından İsrail ordusuna yönelik saldırısı hakkında açıklama yaptı.

Füze ve roketlerle saldırdılar

Açıklamada, İsrail ordusunun sınır hattında yer alan er-Rahib, Malikiye ve Bağdadiye askeri üssüne güdümlü füze, katyuşa roketleri ve uygun silahlarla saldırı yapıldığı kaydedildi.

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattında yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 386 Hizbullah mensubu ve 18 İsrail askeri öldü.

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