Hizbullah, İsrail gözetleme merkezini vurdu

Lübnan Hizbullahı, tarafından yapılan açıklamada, Hizbullah unsurlarının, İsrail işgali altındaki Şeba Çiftliklerinde bulunan Birket en-Nakkar'da bir gözetleme ve izleme merkezine saldırdığı belirtildi.

Yazılı açıklamada, merkezin vurulduğu ve teknik donanımının büyük kısmının tahrip edildiği bilgisi geçildi.

İsrail ordusundan henüz açıklama yapılmadı.

Hizbullah daha önce yaptığı açıklamada, aynı bölgede İsrail'e ait 5 askeri noktaya güdümlü füze ve havan toplarıyla saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.