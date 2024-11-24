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Hizbullah, İsrail mevzilerine 34 misilleme gerçekleştirdi

Hizbullah, İsrail ve güney Lübnan’daki İsrail mevzilerine yönelik 34 misilleme saldırısı gerçekleştirildiğini açıkladı. Lübnan’da bir Merkava tankının vurulması sonucu bazı İsrail askerlerinin öldüğü, bazılarının ise yaralandığı bildirildi.

Haber Merkezi
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Hizbullah, İsrail mevzilerine 34 misilleme gerçekleştirdi
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Hizbullah’tan İsrail’in Filistin ve Lübnan’da sürdürdüğü katliamlara misilleme geldi. Hizbullah’tan yapılan açıklamada, İsrail ve güney Lübnan’daki İsrail mevzilerine yönelik 34 saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. İsrail’in Kfar Blum yerleşimindeki İsrail birliklerinin bir dizi roket saldırısı ile hedef alındığı belirtilirken, Lübnan’ın el-Bayyaada kasabasında ise bir Merkava tankının Hizbullah güçleri tarafından vurulduğu aktarıldı. Tankta bulunan bazı askerlerin öldüğü, bazılarının ise yaralandığı belirtildi.

İsrail Sur’u vurdu: 3 ölü, 3 yaralı

Resmi Lübnan basınında yer alan haberlere göre ise, İsrail’in Lübnan’ın Sur şehrine düzenlediği saldırılarda 3 kişinin daha hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı bildirildi. İsrail’in Sur’a dün düzenlediği saldırılarda en az 8 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

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