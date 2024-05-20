Hizbullah, İsrail ordusuna ait 3 hedefe saldırı düzenledi

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in Branit askeri üssünde yer alan 91'nci Tugay'ın, İran yapımı Burkan füzesi ile vurulduğu, saldırı sonrası tugayda yangın çıktığı belirtildi.

Hizbullah, Zibdin ve er-Rahib mevzilerinin de topçu atışlarıyla ve uygun silahlarla vurulduğunu kaydetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 304 Hizbullah mensubu, 61 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü duyurulmuştu.