Hizbullah İsrail'e roket yağdırdı! Sınırda kriz yükseliyor

Gazze'de Filistinli sivilleri katleden İsrail, Lübnan'ı da vurmaya devam ediyor. İsrail'in son yaptığı saldırıda Hizbullah'ın saha komutanlarından Nasr'ın ölümü roketlerin ateşlenmesine neden oldu.

İsrail ordusu saldırıyı üstlendi

İsrail ordusu, Lübnan Hizbullahı'nın tecrübeli saha komutanı Nasır'ın Sur'da öldürüldüğü saldırıyı üstlendi. Ordu, Nasır'ın Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın "Aziz Birliği"nin başındaki üst düzey komutanlardan olduğu ve İsrail'e sınır hattında düzenlenen saldırılardan sorumlu olduğunu savundu.

Hizbullah ise yaptığı açıklamada, Nasır'ın öldürüldüğü saldırıda bir başka mensubu Muhammed Hassan Haşşab'ın (27) da hayatını kaybettiğini belirtti.

Hizbullah İsrail'e 200'den fazla roket yağdırdı

İsrail ile tansiyonun giderek tırmandığı Lübnan Hizbullahı'nın İsrail topraklarına 20 insansız hava aracı (İHA) gönderdiği ve 200'den fazla roket attığı belirtildi. The Times of Israel'in haberine göre Hizbullah, kuzey sınırında İsrail askeri üslerine saldırılar düzenledi.

Lübnan sınırında karşı saldırılar başladı

Hizbullah, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği ve Hizbullah'ın üst düzey saha komutanı Muhammed Nime Nasır ve bir mensubunun öldürüldüğü saldırıdan bir gün sonra İsrail topraklarına 20 İHA gönderdi ve yaklaşık 200 roket fırlattı.

İlk belirlemelere göre Akka'da bir alışveriş merkezinde hasar oluştu ancak can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Öte yandan, bölgede saldırı nedeniyle büyük çaplı yangın başladığı aktarıldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Lübnan sınırında da karşı saldırılar başlatıldı.