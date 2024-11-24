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Hizbullah, İsrail'in Aşdod Deniz Üssü'nü insansız hava araçlarıyla vurdu!

Lübnan Hizbullah'ı, İsrail'in Aşdod Deniz Üssü ve Tel Aviv'deki askeri hedeflere insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Hizbullah, İsrail'in Aşdod Deniz Üssü'nü insansız hava araçlarıyla vurdu!
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Hizbullah yetkilileri, resmi Telegram hesaplarından yaptıkları açıklamada, İsrail'in güneyindeki bir deniz üssüne ve Tel Aviv'deki askeri bir hedefe füzeler ve insansız hava araçlarıyla saldırı gerçekleştirdiklerini duyurdu.

İlk kez bir hava saldırısı başlatıldı

Açıklamada "Aşdod Deniz Üssü'ne bir saldırı uçağı sürüsü kullanarak ilk kez bir hava saldırısı başlatıldı" ifadeleri kullanıldı.

AFP'nin haberine göre, ülkenin birçok yerinde sirenlerin çaldığı aktarıldı. Haberde, Lübnan'dan atılan roketlerin engellendiğini duyuruldu.

İsrail ordusu, sirenlerin "orta İsrail'deki bir dizi alanda" ve ülkenin kuzeyindeki farklı bölgelerde çaldığını aktardı. İki ayrı açıklamada, 18 roketlerin Lübnan'dan orta İsrail'e doğru geçtiğini, yaklaşık 30 roketin ise kuzeyde "Lübnan'dan İsrail topraklarına geçtiğinin tespit edildiğini" ekledi. Ordu, roketlerin bazılarının engellendiğini de sözlerine ekledi.

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