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Hizbullah, İsrail'in askeri istihbarat birimine füzelerle saldırdı

Hizbullah, Tel Aviv’in banliyölerinde bulunan bir İsrail askeri istihbarat birimini füzelerle hedef aldığını açıkladı.

İHA
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Hizbullah, İsrail'in askeri istihbarat birimine füzelerle saldırdı
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İsrail’in Filistin ve Lübnan’a yönelik saldırıları sürerken, Hizbullah’tan İsrail’e bir misilleme saldırısı daha geldi.

Hizbullah’tan yapılan açıklamada, Tel Aviv’in banliyölerinde bulunan bir İsrail askeri istihbarat biriminin füzelerle hedef alındığı bildirildi.

Saldırıyı doğrulayan İsrail ordusu Hizbullah’ın Lübnan’dan 5 füze fırlattığını açıklarken, füzelerin bazılarının etkisiz hale getirildiği bazılarının ise açık bir alana düştüğü belirtildi.

Can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

Hizbullah’ın son saldırısının İsrail ordusunun Beyrut’ta bulunan Hizbullah’ın istihbarat merkezini vurduğunu açıklamasının ardından gelmesi dikkat çekti.

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