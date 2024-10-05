Hizbullah kaynağı açıkladı: Saldırı sonrası Nasrallah'ın varisine ulaşılamıyor

Reuters haber ajansına konuşan Hizbullah'a yakın bir kaynak, Hasan Nasrallah'ın yerine geçmesi en olası lider olan Haşim Safiyuddin'e ulaşamadıklarını söyledi.

İsrail ordusu, geçen Perşembe Seyfettin'in Beyrut'taki evini vurmuştu, fakat Haşim Safiyuddin'i öldürdüklerini teyit etmemişti.

Hizbullah, konuyla ilgili hala açıklama yapmadı.

İsrail medyası Seyfettin'in öldüğünü iddia etti

İsrail medyası ise Nasrallah'ın halefi olması beklenen Haşim Safiyuddin'in hava saldırısında öldüğünü iddia etti.

İsrail medyasında yer alan haberlerde Safiyuddin'in geçen Cuma sabahı erken saatlerde düzenlenen bir hava saldırısında öldüğü ileri sürüldü.

Haşim Safiyuddin kimdir?

Hizbullah'ın ikinci komutanı ve kurucu ortağı olduğu ifade edilen Haşim Safiyuddin 1964 yılında Güney Lübnan'da doğdu. Aynı zamanda Hasan Nasrallah'ın kuzeni olan Safiyuddin, onun 'gölgesi' olarak görülüyordu.

Fiziki yapısı itibarıyla Nasrallah'a benzeyen ve onun gibi konuştuğu ifade edilen Safiyuddin, eğitimini İran'ın Kum şehrinde tamamladı.

Ardından 1994 yılında Hizbullah'ın Beyrut Bölge Başkanlığı birimine atanan Safiyuddin, 1995 yılında ise Hizbullah'ın askeri faaliyetlerini icra eden birimin başına atandı.

Kum'dan döndükten sonra Hizbullah'ın hükümete eşdeğer Yürütme Konseyi'nin başkanlığını üstlenen Safiyuddin, böylece iç politikaların uygulanmasından ve partinin idari yapısının geliştirilmesinden ve partinin yurtiçi ve yurtdışındaki, özellikle Arap dünyası, Afrika ve Latin Amerika'daki kurumlarını, fonlarını ve yatırımlarını denetlemekten sorumlu oldu.