Hizbullah lideri Nasrallah'dan misilleme açıklaması: Sivil bölgeleri hedef almadık
Hizbullah liderı̇ Nasrallah, Fuad Şükür'ün ölümünün ardından İsrail'e karşı yapılan misilleme saldırıyla ilgili yaptığı açıklamalarda, "Sivil bölgeleri hedef almadan cevap verme kararı aldık, Tel Aviv'e yakın askeri alanları hedef almak istedik" dedi.
İsrail 100'den fazla savaş uçağıyla Lübnan'ı vurdu. Hizbullah da Lübnan'dan yüzlerce roket ve drone saldırısıyla karşılık verdi.
Saldırıların ardından Hizbullah lideri Nasrallah açıklamalarda bulundu.
Sivil bölgelere saldırı yapmama kararı aldıklarını belirten Nasrallah, "İsraı̇l topraklarının 110 kilometre içı̇nde, Tel Aviv'e 1 buçuk kilometre uzaklıktaki askerı̇ ı̇stı̇hbarat üssünü hedef aldık." dedi.
Nasrallah, "Katyuşa roketlerı̇nı̇ Demı̇r Kubbe'nin dikkatini dağıtmak ve insansız hava araçlarımız İsraı̇l hava sahasına gı̇rebilsin diye gönderdı̇k" açıklamasında bulundu.