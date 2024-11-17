  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afifi İsrail saldırısında öldürüldü
Takip Et

Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afifi İsrail saldırısında öldürüldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik ağır bombardımanında Hizbullah'ın Medya İlişkileri Şefi Muhammed Afifi'nin öldürüldüğü duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afifi İsrail saldırısında öldürüldü
Takip Et

İsrail ordusu pazar günü Lübnan'ın başkenti Beyrut'u bir kez daha hedef aldı. Lübnanlı iki güvenlik kaynağının aktardığına göre, Beyrut'un yoğun nüfuslu bir semtine düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın Medya İlişkileri Şefi Muhammed Afifi öldürüldü.

Çok sayıda insanın sığındığı mahalleyi vurdu

Saldırı, Beyrut'un güney banliyölerinden yerinden edilen çok sayıda insanın sığındığı bir mahalleyi vurdu.

Demokrat Parti Kurultayı'nda kavga! Cemal Enginyurt ve Salih Uzun istifa edecek iddiasıDemokrat Parti Kurultayı'nda kavga! Cemal Enginyurt ve Salih Uzun istifa edecek iddiasıGündem

 

MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildiMSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildiGündem

 

Dünya
Japonya'da 6,2 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
Japonya'da 6,2 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
Trump, Enerji Bakanlığı'na Chris Wright'ı aday gösterdi
Trump, Enerji Bakanlığı'na Chris Wright'ı aday gösterdi
İsrail, Gazze'de 5 katlı binayı vurdu: Onlarca kişi yaşamını yitirdi
İsrail, Gazze'de 5 katlı binayı vurdu: Onlarca kişi yaşamını yitirdi
Teksas'ta kalkışa hazırlanan uçak silahlı saldırıya uğradı, pist kapatıldı
Teksas'ta kalkışa hazırlanan uçak silahlı saldırıya uğradı, pist kapatıldı
Netanyahu'nun özel konutuna işaret fişeği atıldı
Netanyahu'nun özel konutuna işaret fişeği atıldı
Eski Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras, partisinden ihraç edildi
Eski Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras, partisinden ihraç edildi