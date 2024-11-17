Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afifi İsrail saldırısında öldürüldü
İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik ağır bombardımanında Hizbullah'ın Medya İlişkileri Şefi Muhammed Afifi'nin öldürüldüğü duyurdu.
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İsrail ordusu pazar günü Lübnan'ın başkenti Beyrut'u bir kez daha hedef aldı. Lübnanlı iki güvenlik kaynağının aktardığına göre, Beyrut'un yoğun nüfuslu bir semtine düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın Medya İlişkileri Şefi Muhammed Afifi öldürüldü.
Çok sayıda insanın sığındığı mahalleyi vurdu
Saldırı, Beyrut'un güney banliyölerinden yerinden edilen çok sayıda insanın sığındığı bir mahalleyi vurdu.
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