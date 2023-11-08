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Hizbullah, Suriye'deki 1500 unsurunu geri çekti

İsrail'le 8 Ekim'de başlayan çatışmalar devam ederken, Hizbullah'ın Suriye'de bulunan çok sayıda unsurunu geri çektiği bildirildi.

Haber Merkezi
AA
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Hizbullah, Suriye'deki 1500 unsurunu geri çekti
İsrail ile çatışan Hizbullah, dün Lübnan'ın güneyinden İsrail'e doğru roketler fırlattı.
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Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad'ın saflarında yer alan Lübnan Hizbullahı, yaklaşık 1500 unsurunu geri çekti.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Hizbullah, son iki haftada ülkenin çeşitli bölgelerinde Suriye ordusu saflarındaki unsurlarından yaklaşık 1500'ünü Lübnan'a çağırdı.

Hizbullah unsurları, son iki haftada Halep'in batı kırsalındaki 46. Tugay'dan, İdlib'in doğusundaki Serakib, Karrateyin ile İdlib’in güneyindeki Maarratünnuman ve Han Şeyhun, Keferruma, Kefrenbil ve Hizerin bölgelerinden çekildi.

Bu unsurlar, önce Suriye'nin Humus ilinin güneybatısındaki Kuseyr ilçesine, oradan da Lübnan'a geçiş yaptı.

Boşalan yerlere İran destekli gruplardan Afganistanlı Fatimiyun ve Bakır Tugayı'nın konuşlandığı iddia edildi.

Hizbullah'ın, çekme kararını İsrail'in Gazze Şeridi'ne yoğun saldırıları sonrası alması dikkati çekti.

8 Ekim'de başlayan çatışmada 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü. Lübnan'da 1'i gazeteci ve 3'ü çocuk olmak üzere 14 sivil, İsrail'de ise 2 sivil hayatını kaybetti.

 

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