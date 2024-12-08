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Reuters: Hizbullah Suriye'den çekildi

Suriye'de Esad rejiminin çöküşünün ardından bölgeden arka arkaya sıcak gelişmeler yaşanıyor. Reuters, Hizbullah'ın Suriye'den çekildiğini bildirdi.

Haber Merkezi
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Reuters: Hizbullah Suriye'den çekildi
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Suriye'de Esad rejiminin çökmesinin ardından bölgeden peş peşe sıcak haberler gelmeye devam ediyor. Reuters, Hizbullah'ın Suriye'den çekildiğini duyurdu.

Humus'tan çekilme talimatı

Suriye'de 12 gün süren yoğun çatışmaların ardından muhalifler, Esad rejimini devirdi. Beşar Esad’ın Şam’ı terk ettiği ve muhaliflerin bu tarihi günü "Milli Bayram" ilan ettiği duyuruldu.

Tüm bu gelişmelerin ardından, Hizbullah’ın Şam ve Humus çevresindeki güçlerini geri çekmeye başladığı bildirildi. Reuters’a konuşan Hizbullah’a yakın bir kaynak, örgütün son saatlerde üyelerine Humus’tan çekilme talimatı verdiğini açıkladı. Çekilen grupların bir kısmının Lazkiye’ye, bir kısmının ise Lübnan’daki Hermel bölgesine yönlendirildiği belirtildi.

Aynı kaynak, Hizbullah güçlerinin Şam çevresindeki mevzilerini de terk ettiğini ifade etti. Bu geri çekilme, bölgedeki dengelerin yeniden şekillendiğinin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

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