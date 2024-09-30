Hizbullah’ın yeni lideri kim olacak? İki isim öne çıkıyor

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre ilki grubun Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin. Nasrallah’ın kuzeni ve 2020’de ABD saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani’nin dünürü olan 60 yaşındaki Safiyuddin, ayrıca grubun Şura Konseyi’nin önemli bir üyesi ve Cihad Konseyi Başkanlığı görevlerini de yürütüyor.

Şii dünyasının önemli bir merkezi olarak görülen İran’ın Kum kentinde ilahiyat öğrenimi gören Safiyuddin’in Tahran yönetimiyle de yakın ilişkileri var. ABD ve Suudi Arabistan, Hizbullah yetkilisini terörist olarak kabul ediyor. Hizbullah’tan resmi bir açıklama gelmese de El Arabiya, Safiyuddin’in yeni Hizbullah lideri olduğunu öne sürdü.

Yıllardır ikinci adam

Nasrallah’ın halefi olarak öne çıkan ikinci isim ise Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım. Grubun “ikinci adamı” olarak bilinen 71 yaşındaki Kasım’ın grupta bu konumdaki görevleri kamuyla doğrudan paylaşılmasa da Hizbullah’ın eğitim ağı ve parlamentodaki faaliyetleriyle doğrudan ilgilendiği biliniyor. Nasrallah’ın liderliğinden bile önce, 1991’den bu yana Hizbullah’ın ikinci adamı olan Kasım da Şura Konseyi üyesi ve grubun halkla ilişkiler faaliyetlerindeki en önemli isimlerden biri.