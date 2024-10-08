Hizbullah’ın yeni lideri kim oldu? Tüm kadrolar belirlendi, açık pozisyon kalmadı

Hizbullah'ın iki numaralı ismi Şeyh Naim Kasım, 'bütün açık pozisyonları doldurduklarını' söyleyerek örgütün yeni yönetim kadrosunun belirlendiğini açıkladı.

Son 1 yılda 20’ye yakın yöneticisini kaybetti

27 Eylül'de İsrail saldırısında öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ile birlikte örgüt son bir yılda 20'ye yakın yöneticisini kaybetti.

Hizbullah'ın iki numaralı ismi açıkladı

1991'den bu yana Hizbullah'ın genel sekreter yardımcısı olarak görev yapan Kasım, 8 Ekim'de televizyonda yayımlanan konuşmasında, "Hizbullah'ın komuta, kontrol ve yönetimi organize edildi. Artık acı verici saldırıları atlattık. Tüm pozisyonlar dolduruldu. Boş pozisyon kalmadı" ifadelerini kullandı.

Hizbullah'ın yeni lideri kim oldu?

Bu açıklama, Hizbullah'ın yeni lideri ya da liderlerinin belirlendiği anlamına geliyor. Kasım, bu isimleri, zamanı geldiğinde kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.

Kasım, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu, ilk kimin ağlayacağı savaşı. Biz ağlamayacağız. Hizbullah'ın komuta ve kontrolü hassasiyetle organize edilmiştir. Saldırılarda kaybettiğimiz tüm mevkilerdeki kişilerin yerleri dolduruldu. Sahadaki çeşitli birimler ve güçler arasında sürekli bir koordinasyon var."

"Savaş, yeni genel sekreter seçmeyi zorlaştırıyor"

İsrail saldırısında ölen Hasan Nasrallah'ın yerine yeni bir genel sekreter seçeceklerini de dile getiren Kasım, süreç tamamlanınca bunu duyuracaklarını bildirdi. Ancak savaş nedeniyle, yeni bir genel sekreter seçmek için koşulların zor olduğunu ifade etti. "Bizim için tek çözüm direnmek, ısrar etmek" diye ekledi.

Kasım, İsrail'in Lübnan'a yönelik kara harekâtına da değindi. Karadaki çatışmaların yedi gün önce başladığına işaret ederek, İsrail'in henüz bir ilerleme kaydedemediğini söyledi.

Hizbullah genel sekreter yardımcısı, "İsraillilerle çatışmak istiyoruz, kimse mevzilerimizi terk edeceğimizi, silahlarımızı bırakacağımızı düşünmemelidir" diye konuştu.