Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım: Savaş planımızı sürdüreceğiz

Yahya Sinvar’ın suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Hizbullah’ın yeni lideri olarak göreve gelen Naim Kasım, ilk açıklamasını yaptı. Kasım, "Yahya Sinvar onurlu bir hayat sürdü. Gazze'ye desteğimiz sürecek. İsrail'e karşı mücadelemize devam edeceğiz. Direnişin bayrağını yükseltiyoruz!" dedi.

"Savaş planımızı sürdüreceğiz"

Kasım, "Savaş planımızı sürdüreceğiz" diyerek şöyle devam etti: Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım, gündemine dair yaptığı açıklamalarda dikkat çekici mesajlar verdi. Kasım, Nasrallah'ın gündemini her yönüyle takip ettiğini ve savaş planlarını sürdüreceklerini belirterek, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Lübnan’da yeni yerleşimler kurma planlarına karşı direnişin süreceğini vurguladı.

Kalpten gelen bir destekle Gazze’nin yanında olduklarını ifade eden Kasım, “Direnişimiz İsrail’in projelerini engelledi ve bunu yapmaya devam edebilecek güce sahibiz. Bekleseydik her şeyi kaybedebilirdik” dedi. İsrail’e karşı savunmanın en iyi yolunun saldırı olduğunu belirten Kasım, İsrail ve Batı dünyasının çocuk ve kadın hakları konusundaki söylemlerinin yalan ve gösterişten ibaret olduğunu savundu.

Kasım, "Bu bir İsrail-Amerikan ve Avrupa güçlerinin dünyaya karşı açtığı savaştır. Onlar bize boyun eğdirmeye, gelecek nesillerimizi kontrol altına almaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

Naim Kasım kimdir?

Beyrut'ta 1953 yılında dünyaya gelen Naim Kasım, 30 yıldan uzun süredir İran destekli Hizbullah'ın üst düzey isimlerinden biri. Lübnan Üniversitesi Kimya Bölümü'nden mezun olan Kasım, 1970'lerde Lübnanlı Müslüman Öğrenciler Birliğini kurdu.

Kasım, daha sonra Lübnan'daki Şii Emel Hareketine katıldı. İran'daki 1979 devriminin ardından Kasım, Emel Hareketinden ayrıldı. İran'daki devrim, birçok Lübnanlı Şii aktivistin siyasi düşüncesini de şekillendirdi.

Kasım, 1982'de İsrail'in Lübnan'ı işgaline yanıt olarak, İran Devrim Muhafızlarının desteğiyle kurulan Hizbullah'ın temelini atan toplantılara katıldı. Kasım, 1991 yılında silahlı hareketin o zamanki Genel Sekreteri Abbas el-Musavi tarafından Genel Sekreter Yardımcısı olarak atandı.

Musavi, ertesi yıl İsrail'in helikopter saldırısında öldürüldü ve Hasan Nasrallah Hizbullah'ın yeni lideri oldu. Nasrallah lider olduğunda da Kasım, Genel Sekreter Yardımcılığı görevine devam etti. Kasım, uzun süredir Hizbullah'ın önde gelen sözcülerinden biri olarak son bir yıldır İsrail ile yaşanan çatışmalarla ilgili uluslararası basına açıklamalarda bulunan bir isimdi.