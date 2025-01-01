Hizbullah’tan ateşkes açıklaması: Anlaşmanın takibinden Lübnan devleti sorumludur

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail'in ateşkes anlaşmasına yönelik ihlallerine işaret ederek ateşkesin uygulanmasında sorumluluğun Lübnan devleti ile ateşkesi destekleyen ülkelerde olduğunu söyledi.

"Ateşkesin ardından yeni bir dönem başladı"

Kasım, yayımladığı video mesajında, ateşkesin ardından yeni bir dönemin başladığını belirterek bu süreçte İsrail'in saldırılarını durdurmak ve işgal ettiği Lübnan topraklarından çıkmak zorunda kaldığını savundu.

Ateşkes anlaşmasını uyguladıklarını dile getiren Kasım, "Bu süreçte Hizbullah da saldırıları durdurdu ve hem silahlarını hem de silahlı güçlerini Litani Nehri'nin güneyinden çekti. Biz bu anlaşmayı uygulamaya başladık." dedi.

"Ateşkes anlaşmasının takibinden Lübnan devleti sorumludur"

Kasım, ateşkese işaret ederek, "Bu anlaşmayı Lübnan devleti yaptı ve anlaşmanın takibinden de doğrudan Lübnan devleti sorumludur." ifadelerini kullandı.

Ateşkesin uygulanmasındaki sorumluluğa dikkati çeken Kasım, İsrail Lübnan'dan tamamen çekilene kadar siyasi yollardan ateşkesin uygulanması sorumluluğunun Lübnan devleti ile ateşkesi destekleyen ABD, Fransa ve Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde olduğunu kaydetti.

"İsrail yüzlerce hava ve kara saldırısı gerçekleştiriyor"

Kasım, "İsrail, evlerin yıkılması dahil yüzlerce hava ve kara saldırısı gerçekleştiriyor ve daha önce giremediği bazı bölgelere giriyor. Hizbullah, sorumluluğu devletin üstlenmesine karar verdi. Bu siyasi bir süreçtir, biz anlaşmanın uygulanmasından devletin sorumlu olduğu görüşündeyiz." diye konuştu.

"İsrail'in saldırılar uluslararası topluma yöneliktir"

Hizbullah Genel Sekreteri, "Bu sebeple İsrail'in saldırıları devlete, uluslararası topluma ve anlaşmayı destekleyenlere yöneliktir. Bu onların sorumluluğudur ve bunu doğrudan üstlenmeleri gerekir." dedi.

Kasım, Hizbullah'ın yaptıklarına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"Sorumluluğunu herkesin üstlenmesi gereken bir şeyin mesuliyetini doğrudan bize yükletecek bir şey yapmak istemiyoruz. İsrail'in yaptıklarıyla gerçek bir manevi çöküntünün içinde olduğu doğrudur ancak çabalarımız birleşmeli ve siyasi baskı en üst düzeyde olmalı.

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde ilerlemesini durdurduklarını söyleyen Kasım, Hizbullah'ın gücünü toparladığını savunarak, "Lübnan devletinin, siyasi işlerle kendisini kanıtlaması için bir fırsat mevcut." yorumunu yaptı.

Kasım ayrıca yeni Cumhurbaşkanını seçmek için 9 Ocak'ta Lübnan Meclisinde yapılacak oturuma işaret ederek, "Cumhurbaşkanını seçmek için ortaklarımızla birlikte çalışacağız." dedi.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor.

Öte yandan İsrail, hava saldırıları düzenleyip Lübnan'ın güneyinde evleri yıkarak ateşkese yönelik ihlallerini sürdürüyor.

İsrail ordusu, 27 Kasım 2024'ten bu yana Lübnan'ın güneyinde İsrail sınır hattında işgal ettiği bölgelerden yalnızca ikisinden çekildi.