Hizbullah'tan İsrail'de askeri noktalara saldırı
Gazze'ye saldırılar artarak sürerken Hizbullah'ın İsrail'e ait 5 askeri noktayı hedef aldığı, İsrail'in ise, Lübnan'ın sınır bölgesine "beyaz fosfor bombası" attığı bildirildi.
Gazze'ye bombardımanlar tüm hızıyla devam ederken Lübnan Hizbullah Hareketi'nin de İsrail'e misilleme saldırıları sürüyor.
Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail güçlerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılar hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada, Ştula, El Bağdadi, Er-Rahib ve Ruveysat el Alem askeri noktalarının "uygun silahlarla" hedef alındığı ifade edildi.
Hizbullah bir başka açıklamasında, yine sınır hattında yer alan İsrail'e ait Misgavam askeri noktasının vurulduğunu kaydetti.
Beyaz fosfor bombası saldırısı
Lübnan resmi ajansı NNA ise, İsrail'e ait topçu birliklerinin, Lübnan'ın sınır bölgesinde yer alan Meys el Cebel beldesi civarını vurduğunu aktardı.
Haberde, İsrail ordusunun Kefr Kella ve Odeysa beldeleri arasındaki bölgelere "beyaz fosfor bombası" attığı ifade edildi.
İsrail savaş uçaklarının ayrıca Ayta eş-Şaab beldesi etrafına da saldırı düzenlediği kaydedildi.
İsrail ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana Lübnan sınırında karşılıklı saldırılar yaşanıyor.
Bu saldırılarda 89 Hizbullah mensubu ile 6 İsrail askeri öldü.