Hizbullah, İsrail'de askeri üsse İHA ile saldırdı

Lübnan merkezli Hizbullah, patlayıcı yüklü insansız hava araçlarıyla İsrail ordusuna ait bir askeri üsse saldırdığını duyurdu.

İran destekli grup, saldırısının İsrail'in Lübnan'da gerçekleştirdiği son suikastlere cevap niteliğinde olduğunu açıkladı.

Bir İsrail ordu sözcüsü, tam yerini vermeden, Hizbullah'ın hava saldırısında kuzeydeki bir üssün vurulduğunu teyit etti. İsrailli sözcü, saldırıda herhangi bir hasar ya da can kaybı olmadığını dile getirdi.

Bu arada operasyonlara vakıf kaynaklar, İsrail'in, gün içerisinde Lübnan'ın güneyindeki Ganduriye kasabasında bir araca saldırı düzenlediğini ve bu saldırıda üç Hizbullah savaşçısını öldürdüğü bilgisini verdi.

Aynı kaynaklar, üç ayı aşkın süredir sınır hattında devam eden çatışmalarda Hizbullah güçlerinin kayıplarının arttığını söyledi.

İsrail ile Hizbullah, 7 Ekim'den bu yana son 17 yılın en ölümcül çatışmalarını yürütüyor.

Çatışmalar, Lübnan-İsrail sınırının her iki tarafında on binlerce insanı kaçmak zorunda bıraktı. Keza karşılıklı atışlar, savaşın Orta Doğu'ya yayılabileceği yönündeki endişeleri artırdı.

Hizbullah saldırıyı 'misilleme' olarak nitelendirdi

Saldırıya ilişkin Hizbullah'tan yapılan açıklamada, insansız hava araçlarının geçen hafta Beyrut'ta Hamas'ın iki numaralı lideri Salih el Aruri'nin öldürülmesi ve dün Hizbullah'ın askeri liderlerinden Vissam Tavil'in öldürülmesine "misilleme" olarak gerçekleştirildiği bildirildi.

Hizbullah, saldırıda İsrail'in kuzeyindeki Safed'de bir ordu karargahını vurduğunu duyurdu.

Bu arada Tavil'in cenazesi, Lübnan'ın güneyinde binlerce kişinin katıldığı cenaze töreni sonrası toprağa verildi.

Hizbullah'ın eğitimli komandoları olarak bilinen özel Rıdvan güçlerinin komutanı olan Tavil, ülkenin güneyindeki operasyonları yönetiyordu.