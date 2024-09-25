Hizbullah’tan MOSSAD karargahına balistik füzeli saldırı
Lübnan’daki Hizbullah Hareketi, İsrail’in başkenti Tel Aviv’deki MOSSAD karargahının balistik füzeyle hedef alındığını duyurdu. Hizbullah, 7 Ekim'den bu yana ilk kez Tel Aviv'i hedef alırken, İsrail ordusu füzenin engellendiğini belirtti.
Hizbullah ile İsrail arasında tansiyon düşmüyor. Hizbullah’tan yapılan yazılı açıklamada, saat 06.30’da İsrail’in başkenti Tel Aviv’de İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD’ın komuta merkezine “Kadir 1” balistik füzesi ile saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. İstihbarat teşkilatının Hizbullah komutanlara yönelik suikastlardan, çağrı cihazları ve telsiz patlamalarından sorumlu olduğu aktarıldı. Saldırının Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkını ve onların direnişini desteklemek, Lübnan halkını savunmak amacıyla düzenlendiği belirtildi.
Füzenin engellendiği bildirildi
İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Hizbullah'ın 7 Ekim'den bu yana ilk kez hedef aldığı Tel Aviv'den siren sesleri yükseldiği, füzenin engellendiği aktarıldı.
İsrail'in Beyrut saldırısında hedef aldığı Kubeysi'nin öldüğü doğrulandı
Hizbullah’tan gece saatlerinde yapılan açıklamada ise İsrail’in dün Beyrut’un güneyini hedef aldığı saldırıda Hizbullah komutanlarından İbrahim Kubeysi'nin hayatını kaybettiği doğrulandı.