Hizbullah’tan MOSSAD karargahına balistik füzeli saldırı

Hizbullah ile İsrail arasında tansiyon düşmüyor. Hizbullah’tan yapılan yazılı açıklamada, saat 06.30’da İsrail’in başkenti Tel Aviv’de İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD’ın komuta merkezine “Kadir 1” balistik füzesi ile saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. İstihbarat teşkilatının Hizbullah komutanlara yönelik suikastlardan, çağrı cihazları ve telsiz patlamalarından sorumlu olduğu aktarıldı. Saldırının Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkını ve onların direnişini desteklemek, Lübnan halkını savunmak amacıyla düzenlendiği belirtildi.

Füzenin engellendiği bildirildi

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Hizbullah'ın 7 Ekim'den bu yana ilk kez hedef aldığı Tel Aviv'den siren sesleri yükseldiği, füzenin engellendiği aktarıldı.

İsrail'in Beyrut saldırısında hedef aldığı Kubeysi'nin öldüğü doğrulandı

Hizbullah’tan gece saatlerinde yapılan açıklamada ise İsrail’in dün Beyrut’un güneyini hedef aldığı saldırıda Hizbullah komutanlarından İbrahim Kubeysi'nin hayatını kaybettiği doğrulandı.