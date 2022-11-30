H&M, bin 500 kişiyi işten çıkaracak

İsveç menşeli giyim şirketi H&M, masraf azaltma adımları kapsamında bin 500 kişiyi işten çıkaracağını ve dördüncü çeyrekte 800 milyon İsveç kronu, yani yaklaşık 75.80 milyon dolar yeniden yapılandırma masrafı oluşacağını açıkladı.

Dünyanın en büyük ikinci giyim perakende şirketi H&M, eylül ayında yıllık 2 milyar İsveç kronu tasarruf sağlayacak planı uygulamaya başlamıştı.

H&M'in ana pazarı olan Avrupa'da Ukrayna savaşı, rekor seviyede enerji fiyatları ve tırmanan enflasyon tüketici güveni üzerinde baskı oluştururken, tüketimi de düşürdü.

İsveçli grup üçüncü çeyrekte vergilerden önce 689 milyon İsveç kronu kâr açıklarken geçen yılın aynı döneminde 6.09 milyar kron olan kârında keskin düşüş yaşanmıştı.

Refinitiv anketine katılan analistler ise şirketin 2.98 milyar kron kâr açıklamasını bekliyordu.