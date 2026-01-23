Hollanda: Avrupa olarak koordineli bir şekilde hareket etmeliyiz

Hollanda Başbakanı Dick Schoof, gayriresmi Avrupa Konseyi toplantısına katılmak üzere gittiği Brüksel'de Avrupa'nın geleceği ve transatlantik ilişkiler üzerine açıklama yaptı.

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, toplantı kapsamında mevkidaşlarıyla bir araya geleceğini belirten Schoof, Avrupa'nın küresel siyasi arenadaki duruşuna dair "Gayriresmi Avrupa Konseyi toplantısı için Brüksel'e geldim; burada mevkidaşlarımla transatlantik işbirliğini görüşeceğim. Avrupa olarak, değerlerimizi ve çıkarlarımızı açık ve kararlı bir şekilde savunmalı, birleşik ve koordineli bir şekilde hareket etmeliyiz” diye konuştu.

Küresel düzlemde rekabet koşullarına ve güç politikalarına dikkat çeken Başbakan Schoof, açıklamasını "Gerekirse, güç politikalarının giderek daha çok ön plana çıktığı bir dünyada bile, aşırı durumlarda pozisyonumuzu eyleme dökerek uygulama araçlarına da sahip olmalıyız” sözleriyle tamamladı.