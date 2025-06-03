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Hollanda Başbakanı Dick Schoof istifa etti!

Hollanda Başbakanı Dick Schoof liderliğindeki hükümet, aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV) iltica ve göç politikalarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle koalisyondan çekilmesinin ardından düştü. Parti lideri Geert Wilders’in koalisyondan ayrılmasının ardından Başbakan Schoof istifa etti.

Haber Merkezi
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Hollanda Başbakanı Dick Schoof istifa etti!
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Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders'in koalisyon hükümetinden çekilmesinin ardından Başbakan Dick Schoof görevi bırakma kararı aldığını açıkladı.

Mevcut hükümet göreve devam edecek

Schoof, mevcut hükümetin geçici hükümet olarak göreve devam edeceğini ve güvenlik ile ilgili meseleler konusunda ilerleme sağlamaya çalışacağını belirtti.

Wilders, koalisyondan çekildi

Öte yandan Wilders, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Göçmen planımız için onay yok. Koalisyon anlaşmasında değişiklik yok. PVV koalisyonu terk ediyor." ifadesini kullandı. PVV lideri, sabah saatlerinde yapılan koalisyon toplantısında göçmen konusundaki taleplerinin kabul edilmemesi üzerine koalisyondaki diğer partilerin liderlerine, partisini hükümetten çektiğini duyurdu.Wilders, kısa süre önce göçmen politikalarında sıkılaştırmayı hedefleyen 10 maddelik bir planla gelerek koalisyonun diğer ortaklarından bu 10 maddelik planın onaylanmasını ya da koalisyon anlaşmasına eklenmesini istemişti. Geert Wilders, bu teklifine yanaşmayan koalisyon üyelerini, önceki gün hükümetten çekilmekle tehdit etmişti.Wilders, dün başlayan görüşmelerden bir sonuç alınamamasının ardından bu sabah devam eden görüşmelerde hükümetten çekildiğini açıklayarak, koalisyondan ayrıldı ve PVV'li bakanları da hükümetten çekti.

Muhalefetten erken seçim çağrısı

Muhalefet partilerinden erken seçim çağrıları gelmeye başladı. Hristiyan Demokrat Çağrı (CDA) lideri Henri Bontenbal, "iki yıl deney ve siyasi kaostan sonra" yeni seçimlerin "en iyi seçenek" olduğunu belirterek, "daha fazla huzur, temizlik ve düzenle düzgün bir hükümet." çağrısında bulundu.

Demokratlar 66 (D66) lideri Rob Jetten ise koalisyonun dağılmasına "şaşırmadığını" vurgulayarak, "Bugün olmasaydı, herkes önümüzdeki haftalarda bekliyordu" diye konuştu. Jetten, diğer koalisyon ortaklarının, Wilders tarafından "rehin alındığını" iddia etti.

Hollanda Parlamentosu'nda halihazırda 37 sandalyeye sahip olan PVV'nin, son haftalarda yapılan anketlerde oy kaybı yaşadığı ve 30 sandalyeye düşerek ikinci ve üçüncü sıradaki partilerle aynı seviyeye geldiği gözlenmişti.

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