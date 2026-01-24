  1. Ekonomim
Hollanda Başbakanı Frederiksen, Trump geriliminin ardından Grönland'da temaslarda bulundu

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD Başkanı Donald Trump’ın Arktik adasını zorla ele geçirmeye yönelik tehditlerinden geri adım atarak müzakereye açık bir tutum sergilemesinin ardından Grönland’ın başkenti Nuuk’u ziyaret etti. İnişli çıkışlı geçen haftanın ardından gerçekleşen ziyarette Frederiksen, bölge lideri Jens-Frederik Nielsen ile bir araya gelerek son gelişmeleri değerlendirdi.

Hollanda Başbakanı Frederiksen, Trump geriliminin ardından Grönland’da temaslarda bulundu


Geçtiğimiz birkaç hafta boyunca gerilim tehlikeli bir şekilde yükselmişti, ta ki Çarşamba günü Trump'ın aniden askeri müdahaleyi reddetmesi ve birkaç Avrupa müttefikine gümrük vergisi uygulama tehditlerinden vazgeçmesiyle şaşırtıcı bir dönüş yaşanana kadar.

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, Trump, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmenin ardından sosyal medyada "Grönland ile ilgili gelecekteki bir anlaşmanın çerçevesine" ulaşıldığını duyurdu.

Danimarka Başbakanı, Cuma sabahı erken saatlerde Rutte ile yüz yüze görüştüğü Brüksel'den doğrudan Nuuk'a geldi. Rutte'nin X'teki paylaşımına göre, "Arktik'te caydırıcılığı ve savunmayı güçlendirme" konusunda anlaştılar.

Mette Frederiksen Grönland Başbakanı Nielsen tarafından pistte karşılandıktan sonra yaptığı konuşmada. "Bugün öncelikle Grönland halkına olan güçlü Danimarka desteğimizi göstermek için Grönland'dayım. Çok zor bir dönemden geçiyoruz, herkes bunu görebiliyor.

“Ciddi bir durumdayız. Herkes bunu görebilir. Şimdi izleyeceğimiz diplomatik ve siyasi bir yol var” dedi. Gezisinin, “sonraki adımları” hazırlamak için yapılan bir “çalışma” ziyareti olduğunu söyledi.

