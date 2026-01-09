Hollanda: Devriye gemimiz gelişmeleri yakından takip ediyor

Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans, bölgedeki güvenlik durumu ve yürütülen devriye faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı.

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, geminin görev sahası ve amacına değinen Brekelmans, "Devriye gemimiz Zr. Ms. Groningen'de, Curaçao ve Bonaire arasında. Güvenlik durumu nedeniyle gemi, adalar çevresindeki gelişmeleri yakından takip ediyor" dedi.

Yürütülen faaliyetin önemini vurgulayan Bakan, "Özellikle bu dönemlerde, bu bağlılık ve denetim hayati önem taşıyor" ifadelerini kullandı.