Hollanda Dışişleri Bakanı Berendsen, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Hollandalı mevkidaşıyla yapacağı görüşmelerde iki NATO müttefiki olan Türkiye ile Hollanda arasındaki çok boyutlu ilişkilerin geliştirilmesinin ve üst düzey ziyaret trafiğinin artmasının önemli olduğuna vurgu yapması bekleniyor.

Fidan'ın, iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla tesis edilen "Türkiye-Hollanda Konferansı"nın (Wittenburg Konferansı) gelecek dönem Türkiye'de düzenlenmesi planlanan 11. toplantısının ikili ilişkilere ivme kazandıracağını ifade etmesi ve ikili ticaret hacminin 20 milyar dolara çıkartılması hedefi çerçevesinde birlikte çalışmaya devam edilmesinin önemli olduğuna dikkati çekmesi öngörülüyor.

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin AB tarafınca da stratejik bir bakış açısıyla ele alınmasının elzem olduğuna değinmesi beklenen Fidan'ın, bu çerçevede, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisinin tesisi dahil ortak gündemde yer alan meselelerle ilgili ilerleme sağlanması beklentisini kaydetmesi bekleniyor.

Bakan Fidan'ın AB tarafından başlatılan ve Avrupa güvenliğine yönelik geliştirilmesi öngörülen girişimlerin, NATO şemsiyesi altında tüm müttefiklerle eş güdüm halinde yürütülmesi gerektiğini ve Türkiye'nin, Hollanda'da yaşayan Türk toplumunun huzur ve refahına atfettiği önemi aktarması öngörülüyor.

İsrail ve ABD'nin İran'a saldırmasıyla başlayan ve İran'ın üçüncü ülkeleri hedef almasıyla devam eden çatışmaların bir an evvel sona erdirilmesi amacıyla barışçıl çözüm arayışları kapsamında yürütülen çabalar ve temaslar hakkında bilgi paylaşması beklenen Fidan'ın, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki hukuk dışı eylem ve ilhak politikaları ile Lübnan'a yönelik artan saldırılarının bölgesel istikrarı tehdit ettiğini vurgulaması bekleniyor.

Fidan'ın İsrail’in, başta Mescid-i Aksa olmak üzere, Doğu Kudüs’te, kutsal mekanları hedef alan girişim ve provokasyonlarının kabul edilemez olduğunu ifade etmesi, Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılmasına yönelik diplomatik süreçlerin başarıya ulaşması için katkı sağlamayı sürdürmeye kararlı olduğunu belirtmesi ve Suriye'nin yeniden ayağa kalkması sürecinde bölgedeki çatışmaların dışında kalmasının elzem olduğunun altını çizmesi öngörülüyor.

Türkiye-Hollanda İlişkileri

Türkiye ve Hollanda arasında siyasi, ekonomik, askeri ve beşeri boyutları olan çok yönlü ilişkiler bulunurken, güncel bölgesel ve küresel sınamalar bağlamında yakın diyalog sürdürülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile son olarak 25 Haziran 2025 tarihinde NATO Zirvesi marjında görüşmüştü.

Dışişleri Bakanı Fidan ise son olarak, ikili iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla 2008'de tesis edilen ve iki ülke Dışişleri Bakanlarının başkanlık ettiği Wittenburg Konferansı’nın 10. toplantısına katılmak üzere 19 Nisan 2024 tarihinde Hollanda’yı ziyaret etmişti.

Türkiye-Hollanda ikili ticaret hacmi 2025 yılında 8,1 milyar doları ihracat ve 5,2 milyar doları ithalat olmak üzere 13,3 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. İkili ticaret hacminin 20 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

Hollanda, Türkiye’de doğrudan yatırımı bulunan ülkeler arasında birinci sırada bulunurken Hollanda’nın Türkiye'ye doğrudan yatırımları 2025 yılında 33 milyar dolara ulaşmıştı. Türkiye’den Hollanda’ya yapılan doğrudan yatırımlar ise 21 milyar doları aşmıştı.

Ekonomik ve ticari ilişkileri daha da geliştirmek ve iş birliği alanlarını çeşitlendirmek amacıyla düzenlenen Türkiye-Hollanda Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK/JETCO) toplantılarının sonuncusu 15 Ocak 2025 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmişti.

Öte yandan Hollanda'da yaşayan ve yaklaşık 500 bin kişiden oluşan Türk toplumu, ikili ilişkiler bakımından zenginlik teşkil ediyor ve iki ülkeyi birbirine yaklaştırıyor.