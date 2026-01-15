Hollanda Dışişleri Bakanı Weel: Hollanda, barış planına katkıda bulunmaya hazır

Dışişleri Bakanı Weel, Hollanda’nın Trump’ın kapsamlı planının ikinci aşamasını, Filistin Komitesi’nin kurulmasını da içeren adımları memnuniyetle karşıladığını belirterek, “Bu adım, Hamas’ın silahsızlandırıldığı ve gelecekteki yönetimde hiçbir rol oynamadığı Gazze’de sürdürülebilir barışa doğru atılmış önemli bir adımdır” dedi.

Weel, bu ilerlemenin sağlanmasında yürütülen müzakere çabaları ve gösterilen diplomatik yetenekler için ABD, Katar, Mısır ve Türkiye’ye teşekkürlerini iletti. Hollanda’nın barış planının tam olarak uygulanmasına katkıda bulunmaya hazır olduğunu da vurguladı.

Trump’ın Gazze Barış Planı nedir?

ABD Başkanı Donald Trump’ın “Gazze Barış Planı”, 2025’te açıklanan ve İsrail–Hamas çatışmasını sona erdirip Gazze’de kalıcı barış sağlamayı hedefleyen kapsamlı bir 20 maddelik plandır. Planın temel amacı, Gazze’deki silahlı grupların tamamen silahsızlandırılması ve Hamas’ın gelecekteki yönetimde rol almamasıdır. İlk aşamada ateşkes sağlanmış, rehinelerin takası ve çatışmaların durdurulması gibi adımlar atılmıştır. Şu anda uygulamaya konulan ikinci aşama ise, silahsızlanmanın yanı sıra geçici teknokratik bir yönetim kurulmasını ve Gazze’nin yeniden inşa edilmesini kapsamaktadır.

Plan ayrıca, Gazze’deki altyapının iyileştirilmesi ve sivillerin insani durumunun düzeltilmesi için uluslararası destek mekanizmalarını da içerir. Uluslararası aktörler, sürecin denetlenmesi ve istikrarın sağlanması için plan kapsamında görev alacaklardır. ABD, Katar, Mısır ve Türkiye gibi ülkeler bu müzakere sürecinde önemli rol oynamakta ve planın uygulanmasına destek vermektedir. Gazze’de uzun vadeli istikrarın sağlanması ve sürdürülebilir barışın tesis edilmesi, bu planın ana hedefi olarak öne çıkmaktadır.