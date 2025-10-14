Hollanda hükümeti Çinli çip üretim şirketi Nexperia’ya el koydu

Avrupa Birliği (AB) ile Çin arasında ticaret ve teknoloji sektörlerindeki çekişme devam ediyor. Hollanda hükümeti, ülkede merkezli Çinli çip üreticisi Nexperia şirketine el koydu.

Avrupa’nın ekonomik güvenliğini sağlamak için atılan bir adım

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, bu adımın Avrupa’nın araba ve elektronik ürün pazarlarındaki yarı iletken tedarikini güven altına almak ile Avrupa’nın ekonomik güvenliğini sağlamak için atıldığı belirtildi. Hollanda Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu "son derece istisnai" kararın, Nexperia içindeki "ciddi yönetim eksikliklerine ilişkin belirtiler" ve Malların Erişilebilirliği Yasası'nı yürürlüğe koymak nedeniyle alındığı belirtildi. Açıklamada, "Bu belirtiler Hollanda ve Avrupa’daki son derece önemli teknolojik bilgi ve kapasitelerin sürdürülebilirliği ile güvenliği için tehlike teşkil ediyordu. Bu kapasiteleri kaybetmek Avrupa’nın ve Hollanda’nın ekonomik güvenliği için risk oluşturabilir" ifadeleri kullanıldı. Bakanlık, "Bu önlem, söz konusu riski azaltmak için alınmıştır" açıklamasını yaparken, şirketin üretiminin sorunsuz bir şekilde devam edebileceğini bildirdi.

Nexperia’nın sahibi Wingtech’in hisseleri yüzde 10 değer kaybetti

Nexperia’nın sahibi Çinli teknoloji şirketi Wingtech ise Hollanda hükümetinin kararı kınayarak, haklarını savunmak için bütün yollara başvuracağını ve Çin hükümetinden destek isteyeceğini açıkladı. Nexperia’nın ana şirketi Wingtech’in Şanghay’da işlem gören hisseleri dün yüzde 10 değerinde değer kaybederken, gelişmelerin Çin hükümetinin ticaret alanında Batılı ülkelerle sürdürdüğü mücadele ve Rusya’yla sürdürdüğü yakın ilişkileri nedeniyle taraflar arasındaki gerginliği daha da artırması bekleniyor.

"Ulusal güvenliği tehdit eden unsur"

ABD hükümeti, Aralık 2024 tarihinde aldığı kararla, "Çin hükümetinin hassas yarıiletken üretim kapasitesine sahip kuruluşları ele geçirme çabalarına sağladığı yardım" nedeniyle Wingtech’i "ulusal güvenliği tehdit eden unsur" olarak nitelendirmişti. Nexperia’nın ise İngiltere’de milletvekilleri ve bakanların ulusal güvenlik endişelerini dile getirmesinin ardından Newport şehrindeki silikon çip üretim tesisini satışa çıkarmak zorunda kaldığı biliniyor.