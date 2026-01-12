Hollanda: İran halkının haklarının yanında duruyoruz

Hollanda Başbakanı Schoof, İran’daki protestolarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, İran rejiminin protestoları sert bir şekilde bastırdığını ve bu baskılar sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

“İran halkının haklarının yanında duruyoruz”

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre Schoof, İran şehirlerindeki protestocuları cesur olarak nitelendirerek, “Onlar tiraniye karşı çıkıyor ve özgürlük için seslerini duyuruyor” ifadelerini kullandı.

Hollanda Başbakanı Schoof, Hollanda’nın İran hükümetine yönelik taleplerini de aktararak, şiddetin durdurulması, haksız yere tutuklananların serbest bırakılması ve internet erişiminin sağlanması çağrısı yaptı. Schoof, “İran halkının haklarının yanında duruyoruz” dedi.