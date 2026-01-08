Hollanda: Latin Amerika ve Karayipler'de güvenlik ve istikrar ortak endişemiz

Hollanda Dışişleri Bakanı David van Weel, Panama, Ekvador ve Kolombiya dışişleri bakanlarıyla gerçekleştirdiği görüşmelerde, Venezuela’daki kriz ve bölgesel etkileri gündeme geldi. Weel, Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde güvenlik ve istikrarın ortak bir öncelik olduğunu vurguladı.

Venezuela’da barışçıl geçiş vurgusu

Görüşmelerde ayrıca, Venezuela’nın öncülüğünde sağlanacak barışçıl bir geçiş sürecinin önemi öne çıktı.

Weel, görüşmede bölge ülkeleri arasındaki işbirliğinin, göç yönetimi ve sınır güvenliği gibi konuların yanı sıra diplomatik koordinasyon açısından da kritik olduğunu belirtti.

Venezuela’daki gelişmeler bölge ülkelerinin diplomatik önceliklerini etkiliyor

Venezuela’daki siyasi ve ekonomik kriz, Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde güvenlik ve istikrarı doğrudan etkiliyor. Ülkeden çıkan göç dalgası, komşu ülkelerde kamu hizmetleri ve sınır yönetimi üzerinde baskı yaratırken, bölgesel güvenlik konuları da ön plana çıkıyor. Kriz aynı zamanda ülkeler arasında diplomatik koordinasyon ve işbirliği ihtiyacını artırıyor. Venezuela’daki gelişmeler, bölge ülkelerinin güvenlik ve diplomatik gündemini şekillendiren önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.