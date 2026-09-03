Hollanda Merkez Bankası rezervlerini yeniden konumlandırdı: 86 ton altın Londra’ya gitti

Hollanda Merkez Bankası De Nederlandsche Bank (DNB), artan jeopolitik huzursuzluk nedeniyle altın rezervlerinin 86 tonunu ABD ve Kanada’dan Birleşik Krallık’a taşıdı. Banka, Londra’da bulunan altının piyasalarda daha kolay işlem görebileceğini ve olası bir kriz durumunda daha hızlı kullanılabileceğini açıkladı.

Rezervlerin dağılımı değişti

Hollanda’nın toplam altın varlığı, 2025 sonu itibarıyla 612,4 ton seviyesinde bulunuyor. Bu rezervlerin toplam değeri ise 72,2 milyar euro olarak kaydedildi. Gerçekleştirilen transfer öncesinde ülkenin altınının yüzde 31,3’ü New York’ta, yüzde 19,7’si ise Ottawa’da tutuluyordu. Taşıma işleminin ardından her iki şehirdeki rezervlerin payı yüzde 18,5’e düştü. Buna karşılık Londra’nın Hollanda altın rezervlerindeki ağırlığı belirgin biçimde arttı. Londra’da tutulan miktarın toplam rezerv içindeki payı yüzde 18,1’den yüzde 32,1’e yükseldi. Altının yüzde 30,8’lik bölümü ise Hollanda’da kalmaya devam etti.

İşlem mart-ağustos döneminde tamamlandı

Rezervlerin yeniden konumlandırılması mart ile ağustos ayları arasında gerçekleştirildi. Operasyonda hem altın alım-satımı hem de fiziki transfer yöntemi kullanıldı. ABD ve Kanada’dan Hollanda’nın Zeist kentindeki tesise 27 tondan fazla fiziki altın gönderildi. Aynı miktardaki altın daha sonra Zeist’ten Londra’ya taşındı. Bu yöntem sayesinde külçelerin eritilmesine gerek kalmadığı, aynı zamanda yüksek miktardaki altının tek seferde fiziki olarak taşınmasından doğabilecek risklerin dağıtıldığı belirtildi.

DNB: Amaç hazırlıklı olmak

DNB Başkanı Olaf Sleijpen, altına ihtiyaç duyulmasının beklenmediğini ancak kurumun dayanıklılığını ve hazırlık seviyesini güçlendirmesi gerektiğini ifade etti. Banka, Londra’da bulunan altının New York ve Ottawa’daki rezervlere kıyasla daha kolay işlem görebileceğini ve kriz koşullarında daha hızlı erişilebilir olacağını belirtti.

Londra’nın piyasa avantajı öne çıktı

National Gold Counter Başkanı Laurent Schwartz, merkez bankalarının yaklaşık on yıldır altın rezervlerinin tutulduğu merkezleri değiştirdiğini söyledi. Schwartz’a göre Londra piyasasının daha büyük ve likit olması, altının kriz dönemlerinde daha rahat kullanılmasına imkan sağlıyor. Londra’daki rezervlerin diğer bankacılık kuruluşlarına ödünç verilmesinin de daha kolay olduğu ifade edildi.

Cite Gestion Private Bank analisti John Plassard ise Hollanda’nın kararının olası bir kriz sırasında altına daha hızlı erişim sağlama amacı taşıdığını değerlendirdi. Plassard, başka merkez bankalarının da benzer kararlar alması halinde bunun ABD’ye yönelik güven üzerinde olumsuz etki yaratabileceği uyarısında bulundu.

Almanya’da da benzer endişeler gündeme gelmişti

Almanya’da yılın başında Bundesbank’ın New York’ta bulunan altın rezervlerinin güvenliği konusunda tartışmalar yaşanmıştı. Bundesbank, mevcut rezervlerini şimdilik New York’tan çekmeme kararı alırken New York Fed’in altın depolama açısından önemli bir merkez olmaya devam ettiğini açıklamıştı.