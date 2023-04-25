"Hollanda, Şengen değerlendirmesinde ayrımcı algoritmalar kullanıyor"

Lighthouse Reports tarafından NRC gazetesiyle ortak yapılan araştırmaya ilişkin açıklamada, Hollanda'nın 2015 yılından beri Şengen vizesi başvurularını gizli ve muhtemelen hukuka aykırı şekilde ırkçı bir algoritma kullanarak değerlendirdiği kaydedildi.

Şengen vizesine başvuranların cinsiyet, yaş ve milliyetine dayalı olarak algoritmalar oluşturduğu "risk profili"ne göre farklı değerlendirmelere tabi tutulduğu aktarılan açıklamada, Mart 2023 verilerine göre, "yüksek riskli profil" olarak değerlendirilen vize başvurularının yüzde 33'ünün reddedildiği, söz konusu kategoride olanların vize değerlendirme süresinin aylarca sürdüğü bilgisine yer verildi.

Algoritmalar hukuka aykırı

Açıklamada, Lighthouse Reports'un elde ettiği belgelere göre, Dışişleri Bakanlığı içerisindeki kişisel verileri koruma uzmanının söz konusu algoritmaların kullanımına karşı çıktığı ve "Şengen vizesine başvuranların milliyetine dayalı inceleme yapan ve etnik kökenlerine dayalı ayrımcı muamelede bulunan bu sistemi derhal durdurun." tavsiyesinde bulunduğu ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığının ayrımcı algoritmalara dayalı mevcut vize değerlendirme sisteminde değişiklik yapacağına ilişkin vaatlerde bulunmasına rağmen herhangi bir değişikliğe gidilmediği belirtilen açıklamada, söz konusu sistemin halen Bakanlık tarafından kullanıldığına işaret edildi.

Açıklamada, Hollanda Parlamentosu Milletvekili Kate Piri'nin söz konusu ayrımcı sisteme karşı çıkarak, "Surinam ve Fas gibi ülkelerin vatandaşları vize almakta çok zorlanıyor." diyerek Hollanda Dışişleri Bakanlığını eleştirdiği anlatıldı.

Dışişleri Bakanı, ırkçılığı ortadan kaldıracaklarını söylemişti

Sonuçları Aralık 2022'de açıklanan bağımsız soruşturmayla Hollanda Dışişleri Bakanlığında ırkçılığın yaygın olduğu ortaya koyulmuştu.

"Black Lives Matter" protestolarının ardından bakanlık memurlarının talebi üzerine Hollanda Dışişleri Bakanlığında yürütülen bağımsız soruşturmanın raporunda, bakanlıktaki ırkçılığın "saldırgan, doğrudan, aleni, bilinçli olmakla hemen göze çarpmayan, dolaylı, gizli, kasıtsız veya bilinçsiz olmak arasında değiştiği; iki kültürlü çalışanların ve beyaz olmayan yerel çalışanların ırkçılığın çeşitlerine maruz kaldığı" belirtilmişti.

Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra rapora ilişkin açıklamasında ırkçılık olaylarının "ekstra acı verici olduğunu, çünkü her türlü ayrımcılığın yasak olduğunu ve uluslararası adaleti savunduklarını" kaydederek, "Kurumumuz içindeki ırkçılığı ortadan kaldırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." değerlendirmesinde bulunmuştu.