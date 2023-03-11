Hollanda'da çiftçiler hükümetin tarım politikasını protesto etti

Hollanda'daki protestoya, ülkenin farklı kentlerinden gelen binlerce gösterici katıldı. Zuider Parkı'nda toplanan çiftçiler, hükümetin azot emisyonunu azaltma kararını protesto etti.

Lahey belediye yönetimi, asayişin bozulmaması için traktörlerin kente girişini yasakladı. “Acil durum emri” veren yönetim, gösteriye sadece iki traktörün gelmesine izin verdi.

Göstericilerin merkeze girmesini engellemek için bazı yollara bariyerler yerleştirildi. Polis, bazı kentlerden gösteriye traktörler ile katılmak isteyenleri engelledi.

Gösteride, Hollanda'da İslam ve yabancı karşıtı aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders ve aşırı sağcı Demokrasi için Forum Partisi (FvD) lideri Thierry Baudet de konuşma yaptı.