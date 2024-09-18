  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Hollanda'da göçe karşı harekete geçiyor: AB iltica düzenlemelerinden muafiyet istedi
Takip Et

Hollanda'da göçe karşı harekete geçiyor: AB iltica düzenlemelerinden muafiyet istedi

Avrupa'da yükselen sağ beraberinde göçmen karşıtı politikaları da getiriyor. Hollanda'da Nisan ayında göreve gelen sağcı hükümet, AB iltica kurallarından muafiyet için AB Komisyonu'na başvurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hollanda'da göçe karşı harekete geçiyor: AB iltica düzenlemelerinden muafiyet istedi
Takip Et

Hollanda, Avrupa Birliği'nin (AB) göç ve iltica politikalarından muafiyet için Avrupa Komisyonu'na başvurdu. Hollanda'da Kasım ayındaki seçimlerde aşırı sağcı Geert Wilders'in Özgürlük Partisi birinci gelmiş, Wilders'in başbakan olmaması şartıyla üç sağ parti Özgürlük Partisi ile dörtlü koalisyon hükümeti kurmayı kabul etmişti.

Wilders'in partisinden Göç ve İltica Bakanı Marjolein Faber, AB'nin iltica politikalarının dışında kalmak üzere AB Komisyonu'na başvuruda bulunduklarını açıklayarak "Kendi iltica politikalarımızda yeniden söz sahibi olmamız gerekiyor" dedi.

Almanya sınırları kapattı, Schengen'i fiilen askıya aldı: Hangi ülkeleri kapsıyor?Almanya sınırları kapattı, Schengen'i fiilen askıya aldı: Hangi ülkeleri kapsıyor?Dünya

 

DW Türkçe'nin haberine göre, AB Komisyonu'na yazdığı mektupta ise Hollanda sınırlarından iltica başvurusu için girmeye çalışanlarla düzensiz göçmenlerin sayısını önemli ölçüde düşürmek istediklerini belirten Faber, "Bu barınma, sağlık hizmetleri ve eğitim gibi anayasal görevlerimizi yerine getirebilmemiz için gerekli" ifadelerini kullandı.

Hollanda'da Nisan ayında görev başına gelen ve ülke tarihinin en sağ hükümeti olarak değerlendirilen koalisyon, iltica politikalarında radikal değişikliklere gidileceğini çeşitli vesilelerle duyurmuştu.

AB Komisyonu: Kurallarda değişiklik beklemiyoruz

Hollanda'nın başvurusunun sonuç getirmesi ise olası görülmüyor. AB'de "opt-out" olarak bilinen, bir üye ülkenin belli bir alanda AB kurallarından muaf tutulmasını sağlayan istisnai düzenlemeden yararlanabilmek için üye 27 ülkenin onayı gerekiyor. Bunun dışında AB ülkelerinin iltica politikası konusunda uzlaşmaya vardığına ve şu an hayata geçirmek zorunda olduklarına işaret ediliyor.

AB Komisyonu sözcüsü Hollanda'nın başvurusunu not ettiklerini ancak muafiyetin AB sözleşmelerinde değişiklikler yapılmasını gerektirdiğini belirtti. AB kurallarının Hollanda için bağlayıcılığının sürdüğünü vurgulayan sözcü, "Bu bağlamda iltica ve göç ile ilgili AB kurallarında direkt bir değişiklik beklemiyoruz" dedi.

AB'nin mevcut iltica düzenlemesi, yılda AB ülkelerine girmesi beklenen 30 bin kişinin üye ülkelerin nüfus ve ekonomisine orantılı olarak paylaştırılmasını öngörüyor. Ülkesine sığınmacı almak istemeyen ülkelerin ise bunun yerine personel ve teçhizat sağlama ya da finansmana katkı seçenekleri bulunuyor.

Türkiye-İsveç Güvenlik Mekanizması toplantısı uçak arızası nedeniyle ertelendiTürkiye-İsveç Güvenlik Mekanizması toplantısı uçak arızası nedeniyle ertelendiGündem
Türk ekonomi heyetinden ABD çıkarması: Detayları TAİK Başkanı Murat Özyeğin açıkladıTürk ekonomi heyetinden ABD çıkarması: Detayları TAİK Başkanı Murat Özyeğin açıkladıEkonomi
Dünya
Air France, Lübnan ve İsrail'e giden uçuşlarını askıya aldı
Air France, Lübnan ve İsrail'e giden uçuşlarını askıya aldı
Filistin'in Birleşmiş Milletler'de sunduğu 'ilk' tasarı kabul edildi
Filistin'in Birleşmiş Milletler'de sunduğu 'ilk' tasarı kabul edildi
Lübnan'daki çağrı cihazı saldırısında yeni gelişme! Gold Apollo şirketine baskın
Lübnan'daki çağrı cihazı saldırısında yeni gelişme! Gold Apollo şirketine baskın
BM'den Lübnan açıklaması: Çağrı cihazlarının patlatılması şok edici
BM: Çağrı cihazlarının patlatılması şok edici
Uzmanlardan İsrail’in çağrı cihazlı saldırısı yorumu: "En tehlikeli savaş türü"
Uzmanlardan İsrail’in çağrı cihazlı saldırısı yorumu: "En tehlikeli savaş türü"
Patlatılan çağrı cihazlarını üreten şirketle ilgili ne biliniyor?
Patlatılan çağrı cihazlarını üreten şirketle ilgili ne biliniyor?