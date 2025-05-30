Hollanda'da Haribo'dan uyuşturucu çıktı, firma ürünleri toplattı!

Ülkenin doğusundaki Twente bölgesinde yaşayan bir çift, küçük çocukları şekerleme yedikten sonra rahatsızlanınca polis merkezine bir paket kola şişesi şeklindeki şekerlemeyle birlikte gitti. Yapılan adli testler sonucunda pakette esrar olduğu belirlendi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Polis sözcüsü Chantal Westerhoff, "Şekerlemelerin içine tam olarak nasıl girdiğini ve tabii ki poşetlerin mağazaya nasıl ulaştığını bilmek istiyoruz" diye konuştu.

Çok sayıda kişide baş dönmesi şikayeti görüldü

Hollanda Gıda ve Tüketici Ürünleri Güvenliği Kurumu (NVWA), üç adet 1 kg'lık paketten çıkan şekerleri yedikten sonra aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin "baş dönmesi gibi sağlık sorunları" yaşadığını belirterek, önlem amaçlı tam bir geri çağırma yapıldığını duyurdu.

NVWA'dan bir yetkili, Hollanda haber ajansı ANP'ye verdiği bilgide, "Esrarın şekerlemelere nasıl girdiği henüz bilinmiyor. Polis konuyu daha fazla araştırıyor" dedi.

Yetkili, söz konusu paketlerin gerçek Haribo ürünleri olduğunu söyledi.

Ürünler toplatıldı

Bu gelişmeler üzerine Haribo, içinde uyuşturucu izleri bulunmasının ardından 1 kilogramlık Happy Cola F!ZZ şekerlemelerini geri çağırdı.

Haribo, şekerlerin çeşitli paket boyutlarda satıldığını ve yalnızca son tüketim tarihi Ocak 2026 olan ve belirli bir ürün kodu bulunan 1 kg'lık torbalardakilerin bu durumdan etkilendiğini belirterek, iade edilen tüm paketler için geri ödeme yapılacağını açıkladı.

Haribo'nun pazarlama başkan yardımcısı Patrick Tax, geri çağırmanın ülkenin doğusundaki "sınırlı sayıda vakayı" ilgilendirdiğini söyledi. Patrick Tax, "Tüketicilerimizin güvenliği bizim en büyük önceliğimizdir ve Haribo bu olayı çok ciddiye almaktadır" dedi.

Hollanda polisi, uyuşturucu kaçakçılarının giderek daha fazla çocuk şekerlemelerini kullandığını ve çetelerin şekerlemelere THC enjekte ettiğine dair bilgiler bulunduğunu söyledi.