Hollanda'da kar yağışı tren seferlerini durdurdu, 300 uçuş iptal edildi

Hollanda'da yoğun kar yağışı hayatı felç etmeye devam ediyor. Yetkililer, ülke genelinde sarı alarm durumu ilan ederken, sürücüleri de buzlanma riskine karşı uyardı.

Hollanda Kraliyet Seyahat Kulübü (ANWB) tarafından yapılan açıklamada ise yerel saat ile 08.15 itibariyle kara yollarında yaklaşık 535 kilometrelik araç kuyruğu oluştuğu belirtildi.

Olumsuz hava şartları toplu taşımayı da etkiledi. Ulaştırma şirketi EBS'den bir yetkili, yollardaki buzlanma nedeniyle çoğu bölgede otobüs seferlerinin iptal edildiğini belirterek, "Çalışanlarımız, yolcularımız, teçhizatımız ve diğer yolcuların güvenliğini garanti edemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda Utrech ile Flevoland arasında otobüs seferleri tamamen iptal edilirken, Rotterdam, Hoeksche Waard, Goeree-Overflakkee ve Almere bölgelerinde ise sabah yoğunluğu saatleri geçene kadar otobüs seferi düzenlenmesi beklenmiyor.

Demir yolları ve hava yolları olumsuz hava şartlarından etkilendi

Ulusal demir yolu işletmecisi NS tarafından yapılan açıklamada da olumsuz hava şartlarının makas arızalarına ve elektrik hatlarında sorunlara neden olduğu belirtilerek, demir yolu taşımacılığının da kar yağışlarından olmuşuz etkilendiği vurgulandı.

Şirketin tren seferlerinin 10.00'a kadar askıya alındığı belirtildi. Kar yağışının etkisini sürdürdüğü Hollanda'da hava ulaşımının sağlanması da zorlaştı. Havayolları grubu Air France KLM'nin Hollanda kolundan bir yetkili, olumsuz hava şartları nedeniyle Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda en az 300 uçuşun iptal edildiğini bildirdi.

Kara yolları kurumu Rijkswaterstaat, gece saatlerinde başlayan çalışmalarda yaklaşık 56 bin kilometre yol boyunca tuzlama çalışmaları yapıldığını belirtti. Meteoroloji kurumu KNMI'dan yapılan açıklamada, yoğun trafik aksaklığına neden olan kar yağışının sürmesinin beklendiği bildirildi. Yağışların yarın yoğunlaşacağı, yollardaki buzlanma uyarılarının ise Perşembe gününe kadar devam edeceği kaydedildi.