 Hollanda’da kimliği belirsiz dron nedeni ile  F-35’ler havalandı

Hollanda Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasında kimliği belirsiz bir dron tespit edildikten sonra iki F-35 savaş uçağının acil olarak havalandığını açıkladı.

Hollanda hava sahasında kimliği belirsiz bir dron tespit edildi. Hollanda Savunma Bakanlığı, tespit edilen dron nedeniyle iki F-35 savaş uçağının acil olarak havalandığını aktararak, dronun daha sonra Hollanda hava sahasını terk ettiğini ve acil bir tehdit oluşturmadığını belirtti. Ülkedeki hava trafiğinin kesintiye uğramadığı bildirildi.
Bakanlık, dronun radyo veya transponder aracılığıyla hava trafik kontrolüne kimliğini açıklamadığını ifade ederek, savaş uçaklarının 24 saat boyunca hazır beklediğini ve tanımlanamayan uçakları durdurmak için dakikalar içinde havalanabileceğini vurguladı.
Olayın ardından Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait iki F-35, Volkel Hava Üssü'ne geri döndü.

