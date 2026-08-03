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Hollanda'da kuraklık nedeniyle Deventer Limanı gemi trafiğine kapatıldı

Hollanda'nın Deventer kentindeki liman, uzun süredir devam eden kuraklığın yol açtığı düşük su seviyesi nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı.

Haber Merkezi
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Hollanda'da kuraklık nedeniyle Deventer Limanı gemi trafiğine kapatıldı
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Ülke genelindeki su yollarında etkili olan kuraklık, taşımacılığı olumsuz etkilerken yetkililer su seviyelerini izlemeyi sürdürüyor.

Hollanda'da kuraklık nedeniyle Deventer Limanı gemi trafiğine kapatıldı - Resim : 1

Hollanda’nın Deventer kentinin bazı bölgeleri, uzun süren kuraklık ve olağan dışı derecede düşük su seviyelerinden etkileniyor. Kuru hava koşulları, nehirler ve su yollarında aksamalara yol açarken, ülke genelinde ulaşım ve su yönetimi üzerindeki etkilerine ilişkin endişeleri de artırıyor.