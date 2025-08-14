  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Hollanda'da sıcak hava balonu yere çakıldı: 1 kişi hayatını kaybetti
Takip Et

Hollanda'da sıcak hava balonu yere çakıldı: 1 kişi hayatını kaybetti

Hollanda'da 34 kişiyi taşıyan sıcak hava balonunun düşmesi sonucu 1 kişi öldü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hollanda'da sıcak hava balonu yere çakıldı: 1 kişi hayatını kaybetti
Takip Et

Hollanda'nın kuzeyindeki Friesland bölgesinde sıcak hava balonunun düşmesi nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Balon, 34 kişiyi taşıyordu.

Bölge yetkilileri, yaptıkları açıklamda, "Sıcak hava balonu hızlı şekilde indi ve yere sert bir şekilde çarptı" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Hollanda Kraliyet Havacılık Derneği sözcüsü, yerel basında yer alan haberlerde, ani bir rüzgar esintisinin balonun yere sert bir şekilde çarpmasına neden olduğunu, bu çarpmanın sepetin zıplamasına ve beş kişinin düşmesine yol açtığını söyledi.

Uzmanlar yorumladı: Ukraynalılar, Trump-Putin görüşmesinden ne bekliyor?Uzmanlar yorumladı: Ukraynalılar, Trump-Putin görüşmesinden ne bekliyor?Dünya
Konut yatırımcısı en çok hangi illeri tercih ediyor? İşte konut alımının en yüksek olduğu 10 şehirKonut yatırımcısı en çok hangi illeri tercih ediyor? İşte konut alımının en yüksek olduğu 10 şehirEkonomi
Uzman isim tarih verdi: Altın fiyatlarında yön ne olacak? Yeni zirve görülür mü? İşte tahminler...Uzman isim tarih verdi: Altın fiyatlarında yön ne olacak? Yeni zirve görülür mü? İşte tahminler...Ekonomi
Bakanlık harekete geçti: Gazlı içeceklere düzenleme geliyorBakanlık harekete geçti: Şekerli gıdalara yönelik düzenleme yoldaGündem

 

Dünya
Putin ile Trump'ın Alaska'daki buluşması iki liderin 4. zirvesi olacak
Putin ile Trump'ın Alaska'daki buluşması iki liderin 4. zirvesi olacak
Trump-Putin görüşmesinin saati belli oldu
Trump-Putin görüşmesinin saati belli oldu
Almanya'dan, NATO'nun Ukrayna'ya yeni destek programına 500 milyon dolarlık katkı
Almanya'dan, NATO'nun Ukrayna'ya yeni destek programına 500 milyon dolarlık katkı
Melania Trump'tan Hunter Biden'a 1 milyar dolarlık dava tehdidi
Melania Trump'tan Hunter Biden'a 1 milyar dolarlık dava tehdidi
İspanya'da orman yangınları nedeniyle 10 binden fazla kişi tahliye edildi
İspanya'da orman yangınları nedeniyle 10 binden fazla kişi tahliye edildi
Japonya'dan Çin'e karşı Bayraktar TB2 planı
Japonya'dan Çin'e karşı Bayraktar TB2 planı