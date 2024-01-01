Hollanda'da yılbaşı kutlamaları: Havai fişekten yaralanan kişi öldü

Hollanda'nın bazı bölgelerinde yasak olmasına rağmen çok sayıda havai fişek kullanılması neticesinde çıkan olaylarda bazı işyerleri ve binalarda hasar oluşurken, Haarlem şehrinde havai fişekten yaralanan 1 kişi hayatını kaybetti.

Amsterdam polisinin X'ten yaptığı açıklamada, şehir genelinde yeni yıl kutlamalarında çıkan olaylarda acil durum çalışanlarına havai fişek atarak kamu düzenini bozan kişilerin gözaltına alındığı belirtildi.

Kamu yayıncısı NOS'un haberine göre, Haarlem şehrinde havai fişekten yaralanan bir gencin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Olayın yerel saatle 23.30'da meydana geldiği aktarılan haberde, erkek olduğu belirtilen kişinin kısa süre içinde hayatını kaybettiği ifade edildi.

Polis müdahalesi

Haberde Lahey ve Delft şehirlerinde polise havai fişekle saldıranlara müdahale edildiği ifade edilirken, Boxtel şehrindeki bir işyerinin havai fişekler nedeniyle hasar gördüğü belirtildi.

Hollanda'da 12 belediye kamu güvenliğini ve sağlığını tehlikeye attığı gerekçesiyle yılbaşı kutlamalarında havai fişeklerin kullanımını yasaklamıştı.​​​​​​​