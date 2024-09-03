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Hollanda'dan akıllı telefon kararı: İlkokullarda da yasaklandı

Hollanda'da ortaokul ve liselerden sonra ilkokullarda da akıllı telefon kullanımı yasaklandı.

Haber Merkezi
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Hollanda'dan akıllı telefon kararı: İlkokullarda da yasaklandı
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Hollanda'da öğrencilerin dikkatini dağıtması ve sınav sonuçlarını olumsuz etkilemesi gerekçesiyle ortaokul ve liselerden sonra ilkokullarda da akıllı telefon kullanımı yasaklandı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı hafta başından itibaren ilkokullarda ders esnasında akıllı telefon kullanımının yasaklanmasına karar verdi.

Kararın ardından öğrencilerin akıllı telefonları sadece ilgili derslerde öğretim amaçlı ya da sağlık nedenleri ile fiziksel engeller gibi istisnai durumlarda kullanmasına izin verilecek.

Akıllı telefonların öğrencilerin dikkatini dağıtması ve sınav sonuçlarını olumsuz etkilemesi gerekçesiyle alınan karar, halihazırda ortaokul ve liselerde uygulanıyordu.

Yasak kapsamına ilkokulların da alınmasıyla ülke genelindeki tüm okullarda akıllı telefon kullanımı yasaklanmış oldu. Yunanistan, İtalya ve Belçika'nın Fransızca konuşulan bölgelerinde uygulanan yasağın Almanya'da da gündeme gelmesi bekleniyor.

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