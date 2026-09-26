Hollanda'dan BM'de UCM çıkışı: Jetten'den 'müdahaleyi bırakın' çağrısı

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Hollanda Başbakanı Rob Jetten, New York'ta devam eden Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada uluslararası adalet sistemine yönelik baskılara tepki gösterdi.

Uluslararası hukuk için 'kırılgan dönem' uyarısı

Kürsüye çıkan Jetten, küresel hukuk düzeninin dünyanın birçok noktasında ciddi bir sınavdan geçtiğini belirtti. Adaletin kişiye veya ülkeye göre değişemeyeceğini vurgulayan Başbakan, hukukun ancak herkese eşit uygulandığında anlam taşıyacağını söyledi.

"Bu mahkeme cezasızlığa karşı kuruldu"

Merkezi Lahey'de bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yönelik hamlelerin tüm sistemi çökertebileceğini ifade eden Jetten, bu durumun faturasının her ülkeye çıkacağını dile getirdi.

Yaptırım kararlarının arkasındaki ABD yönetiminin adını anmadan konuşan Jetten şu çağrıyı yaptı:

“Bu mahkeme cezasızlıkla mücadele etsin diye var. Temelinde Nürnberg ve Tokyo yargılamaları var. UCM bugün baskı altındaysa, bu hepimiz için bir alarmdır. İnsanlığa karşı işlenen en ağır suçları soruşturan bir kuruma nasıl karşı çıkılır? Tek bir cevap var: UCM'den ve hukuku koruyan tüm yapılardan elinizi çekin.”

Ukrayna için özel mahkeme hatırlatması

Cezasız kalmanın kabul edilemez olduğunu vurgulayan Hollanda Başbakanı, Lahey'de kurulması planlanan Ukrayna'ya Karşı Saldırı Suçu Özel Mahkemesi'ne Hollanda'nın ev sahipliği teklifini yineledi. Jetten, Ukrayna'nın varlığını korumak için savaştığını, Rusya'nın ise her gün çatışmayı bilerek sürdürdüğünü kaydetti.

Gündeminde Gazze, Sudan ve COP31 de vardı

Jetten konuşmasında sadece UCM konusuna değinmedi. Gazze ve Sudan'daki insani tablonun ciddiyetine dikkat çeken Başbakan, BM Güvenlik Konseyi'nde Afrika ülkelerinin daha güçlü temsil edilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca yapay zeka teknolojisinin küresel ölçekte kurallara bağlanması gerektiğini belirten Jetten, kasım ayında Türkiye'de düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi'ne atıf yaparak iklim kriziyle mücadelenin ertelenemeyeceğini ifade etti.

Washington yönetimi, UCM'nin Gazze'deki süreçle ilgili İsrailli yetkililer hakkında aldığı yakalama kararlarının ardından Şubat 2025'ten bu yana Başsavcı Kerim Han ve bazı mahkeme üyelerine yaptırım uyguluyor. UCM Taraf Devletler Konseyi ise geçtiğimiz temmuz ayında Başsavcı Han'ı görevden alma kararı vermişti.