  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Hollanda'dan halka "elektrik kullanımını azaltın" çağrısı
Takip Et

Hollanda'dan halka "elektrik kullanımını azaltın" çağrısı

Hollanda İklim ve Yeşil Büyüme Bakanlığı, ülke genelinde elektrik şebekesi üzerindeki baskıyı azaltmak amacıyla 16.00 ile 21.00 saatleri arasında elektrik kullanımını mümkün olduğunca azaltma çağrısında bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hollanda'dan halka "elektrik kullanımını azaltın" çağrısı
Takip Et

Hollanda İklim ve Yeşil Büyüme Bakanlığı'dan yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde elektrik şebekesi üzerindeki baskıyı azaltmak amacıyla 16.00 ila 21.00 saatlerinde elektrik kullanımının azaltılması istendi.

Açıklamada, söz konusu saatlerin "yoğun saatler" olarak tanımlandığı ve çoğu kişinin eve döndüğü bu zaman diliminde elektrik tüketiminin en yüksek seviyeye ulaştığı kaydedildi.

Vatandaşların çamaşır veya bulaşık makinelerini farklı saatlerde çalıştırarak ya da elektrikli araç şarjını erteleyerek şebeke üzerindeki yükü hafifletebilecekleri vurgulanan açıklamada, şebeke işletmecilerinin altyapıyı genişletme çalışmalarını sürdürdüğü ancak bu sürecin zaman alacağı aktarıldı.

Açıklamada, elektrik enerjisi sarfiyatını azaltma kampanyasının 18 ile 59 yaş arasındaki tüm Hollandalıları hedeflediği ve 22 Haziran'a kadar süreceği açıklandı.

Hollanda hükümetinin, İspanya ve Portekiz'deki yaygın elektrik kesintilerinden bağımsız olarak elektrik hatlarındaki baskıyı azaltmak için bu çağrıyı yaptığı düşünülüyor.

Evdeki tehlike! Bakanlık açıkladı: İki adet oda kokusunun satışı yasaklandıEvdeki tehlike! Bakanlık açıkladı: İki adet oda kokusunun satışı yasaklandıEkonomi
TOKİ 53 ilde 357 gayrimenkul satacak: İşte başvuru tarihleri ve satış yapılacak iller...TOKİ 53 ilde 357 gayrimenkul satacak: İşte başvuru tarihleri ve satış yapılacak iller...Ekonomi
Bakan Göktaş açıkladı: Evlenecek çiftlere yeni destek kampanyası geliyorBakan Göktaş açıkladı: Evlenecek çiftlere yeni destek kampanyası geliyorEkonomi
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 29 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 29 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 

Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İtalya ile savunma sanayinde yeni projeler yapacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İtalya ile savunma sanayinde yeni projeler yapacağız
Günlük yaşam felç oldu! Halk marketlere akın etti, el radyosu satışı patladı
Günlük yaşam felç oldu! Halk marketlere akın etti, el radyosu satışı patladı
Basra Körfezi kıyısındaki liman patlamasında can kaybı 70'e yükseldi
Basra Körfezi kıyısındaki liman patlamasında can kaybı 70'e yükseldi
Filistinli aktivist Mahmud Halil'in avukatları duruşmalara erişim izni verilmesini talep etti
Filistinli aktivist Mahmud Halil'in avukatları duruşmalara erişim izni verilmesini talep etti
Kremlin: Kiev, ateşkese karşılık vermeyerek manipülasyondan ötesini yapıyor
Kremlin: Kiev, ateşkese karşılık vermeyerek manipülasyondan ötesini yapıyor
Londra'da korkutan yangın! 80 kişi tahliye edildi
Londra'da korkutan yangın! 80 kişi tahliye edildi