Hollanda’dan Suriye ile ilgili ‘kalıcı ateşkes’ çağrılarına destek

Hollanda Dışişleri Bakanı David van Weel, Suriye’deki tüm taraflara kalıcı bir ateşkese ve şiddetin azaltılmasına bağlı kalmaları yönünde Alman, İngiliz, Fransız ve Amerikalı mevkidaşlarının yaptığı çağrıya destek verdi.

Hollanda Dışişleri Bakanı Weel, Suriye’deki tüm taraflara kalıcı bir ateşkese ve şiddetin azaltılmasına bağlı kalmaları yönünde Alman, İngiliz, Fransız ve Amerikalı mevkidaşlarının yaptığı çağrıyı güçlü şekilde desteklediğini söyledi.

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre Weel, Suriye ve halkı için kapsayıcı bir siyasi geçiş ve kalıcı barış isteniyorsa bunun hayati önem taşıdığını ifade etti.

