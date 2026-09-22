Hollanda'dan UCM için B planı: ABD'den yeni yaptırım beklentisi

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Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yönelik yeni yaptırım beklentisi, mahkemenin merkezi olan Hollanda'da hazırlıklara neden oldu.

Washington yönetiminin, mahkemenin yetkisini aştığı görüşüyle kurumu hedef alan geniş kapsamlı bir girişim kapsamında yeni adımlar atabileceği konuşuluyor.

Hollanda maaş ve tanık koruması için alternatif arıyor

Hollanda makamları, olası yeni kısıtlamalar karşısında mahkemenin faaliyetlerinin aksamaması için alternatif planlar üzerinde çalışıyor. Planlar arasında personel maaşlarının ödenmesi, tanık koruma sisteminin sürdürülmesi ve gözaltı merkezinin işletilmesi başlıkları yer alıyor.

Yeni yaptırımların mahkemenin finans ve bilişim hizmetlerine erişimini kısıtlayabileceği, ABD'deki çalışanlarına maaş ödemelerini dahi engelleyebileceği belirtiliyor.

Yargıçların yarısı yaptırım listesinde

ABD daha önce mahkemenin 12'den fazla mevcut ve eski personeline yaptırım uygulamış, listede görevdeki yargıçların yarısının da bulunduğu açıklanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bu adımları mahkemenin oluşturduğunu düşündükleri tehdidi ortadan kaldırmaya yönelik bir kampanya olarak tanımlamıştı.

ABD, mahkemenin Gazze savaşı nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dahil üst düzey İsrailli yetkililer hakkında çıkardığı tutuklama emirlerine ve Afganistan'daki Amerikan askeri faaliyetlerine ilişkin soruşturmalara karşı çıkıyor.

Olası kısıtlamaların etkisine örnek olarak, mahkemenin eski başsavcısına 2025'te uygulanan yaptırımlar gösteriliyor. O dönemde başsavcının Microsoft e-posta erişimi kesilmiş, banka hesapları dondurulmuş ve ABD'ye girişi yasaklanmıştı.