Hollanda'dan Ukrayna açıklaması: Askeri depolarımızda silah kalmadı

Savunma bütçesinden çatışmaların başlangıcından bu yana Ukrayna’ya milyarlarca Euro’luk hava savunma sistemleri, mühimmat ve zırhlı araç tedarik eden Hollanda’nın özkaynak depoları alarm vermeye başladı. Kendi ordusunun operasyonel hazırlık seviyesini ve ortak savunma taahhütlerini riske atmak istemeyen yönetim, doğrudan envanter transferini durdurma kararı aldı.

Askeri yardımda yeni dönem: Stok limitleri ve sürdürülebilirlik

Yeni strateji kapsamında Hollanda, Ukrayna'ya finansal fon sağlama ve üçüncü ülkelerden teçhizat satın alarak transfer etme mekanizmalarına ağırlık verecek. Ancak yerel depolardan doğrudan sevkiyatın kesilmesi, Avrupa genelinde askeri üretim kapasitesinin cephedeki mühimmat tüketim hızına yetişemediğini net bir şekilde ortaya koyuyor.

Ukrayna desteğinde sürdürülebilirlik ve sanayi odaklı dönüşüm

Hollanda’nın bu stratejik çıkışı, Batı ittifakı içinde askeri yardımların finansmanı ve kurumsal paylaşımı konusundaki tartışmaları yeniden alevlendiriyor. Sanayi çevreleri, gelişmiş hava savunma mühimmatları ve ağır silahların üretim hatlarındaki teslimat sürelerinin iki yılı aşması sebebiyle müttefik ülkelerin kendi savunma bütçelerini tahkim etmeye yöneldiğine dikkat çekiyor.

Ortaklara yapılan ‘daha fazla katkı sunma’ çağrısı, Ukrayna'ya yönelik lojistik yükün daha dengeli dağıtılması arayışını yansıtıyor. Önümüzdeki dönemde, kıta genelindeki savunma sanayi firmalarının üretim kapasitelerini artırma hızları, bu lojistik tıkanıklığın aşılmasında en belirleyici makroekonomik unsur olacaktır.