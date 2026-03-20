Hollywood’un efsanevi aktörü Chuck Norris hayatını kaybetti

Hollywood’un efsanevi yüzü ve internet fenomeni Chuck Norris, 86 yaşında yaşamını yitirdi. Ailesi, Norris’in vefatını sosyal medya hesabından duyurdu.

Norris, Hawaii’de tatildeyken aniden rahatsızlandı. Ailesinin Instagram paylaşımında, ölümün “ani ve beklenmedik bir sağlık sorunu” nedeniyle gerçekleştiği belirtildi. Aile, paylaşımda şunları kaydetti:

"Sevgili Chuck Norris’in Perşembe sabahı vefatını büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Ailesiyle çevriliydi ve huzur içindeydi."

"Ailemizin kalbiydi"

Ailesi, Norris’in insani yönüne vurgu yaptı:

"Sadık bir eş ve sevgi dolu bir babaydı. Ailemizin kalbiydi. Hayatını inanç, amaç ve sevdiklerine sarsılmaz bağlılıkla yaşadı. Disiplini ve iyiliğiyle dünya çapında kalıcı bir etki bıraktı."

Chuck Norris kimdir?

10 Mart 1940 tarihinde ABD'de dünyaya gelen Norris, çocukluk yıllarında zorluklarla karşılaştı. Ailesindeki sorunlar nedeniyle genç yaşta sorumluluk almak zorunda kalan Norris, bu süreçte içine kapanık bir kişilik geliştirdi. Hayatındaki dönüm noktası, askerlik görevi sırasında Güney Kore'de dövüş sanatlarıyla tanışması oldu.

Tang Soo Do eğitimi ile başlayan bu yolculuk, onu kısa sürede üst düzey bir dövüşçü haline getirdi. Karate gibi farklı disiplinlerde kendini geliştiren Norris, 1960'lı yıllardan itibaren katıldığı turnuvalarda önemli başarılar elde etti. Uzun yıllar boyunca yenilgisiz şampiyonluk serisi yakalayarak adını dövüş sporları tarihine yazdırdı.

Spor kariyerindeki başarılarını sinemaya da taşımaya başlayan Norris, 1970'li yıllardan itibaren aksiyon filmleriyle tanınmaya başladı. Zamanla Hollywood'un dikkat çeken yüzlerinden biri haline gelen oyuncu, özellikle televizyon dünyasında kazandığı başarıyla geniş kitlelere ulaştı. Başrolünde yer aldığı "Walker, Texas Ranger" dizisi, yıllarca ekranlarda kalarak popülaritesini artırdı.

Dövüş sanatlarına katkı sunmayı sürdüren Norris, kendi stilini geliştirerek bu alanda da iz bıraktı. Sporun yaygınlaşması adına çeşitli organizasyonlar kuran ve eğitim faaliyetlerine destek veren ünlü isim, hem sporcu kimliği hem de oyunculuğuyla kariyerini çok yönlü bir şekilde sürdürdü.